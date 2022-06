Hyundai führt OTA-Updates beim Ioniq 5 ein

Hyundai bietet allen Besitzern des Ioniq 5 ab sofort Over-the-Air-Updates – allerdings nur für das Infotainmentsystem. Dafür ist ein letztes händisches Update nötig.

Mit den Infotainment-OTA-Updates erhalten die Kunden laut der Hyundai-Mitteilung künftig „alle Karten- und Infotainment-Updates automatisch“über die im Fahrzeug installierte SIM-Karte aufgespielt. Der Ioniq 5 ist das erste Hyundai-Modell in Europa, das die OTA-Funktionalität erhält.

Um den Ioniq 5 OTA-fähig zu machen, muss die Basis-Software des Infotainmentsystems mindestens auf Version 220211 geupdatet werden. Diese Software können die Kunden auf der Website für die Hyundai Navigations-Updates herunterladen und per USB-Stick ins Auto übertragen – oder die Händler helfen aus. Danach sollen die Infotainment-Updates automatisch erfolgen.

Künftig will Hyundai nach eigenen Angaben zwei Infotainment-OTA-Updates pro Jahr zum Herunterladen zur Verfügung stellen. Das erste soll ab Mitte Juni zur Verfügung stehen und automatisch den Kunden mit der Software-Version 220211 aufgespielt werden. Das zweite Update ist im zweiten Halbjahr 2022 geplant.

Derzeit geht es wie erwähnt nur im das Infotainmentsystem. Ob künftig auch andere Steuergeräte – etwa aus dem Antriebssystem – per OTA-Update neue Funktionen erhalten können, erwähnt Hyundai in der Mitteilung nicht. Bei anderen Herstellern, etwa Tesla und Polestar, wurden in der Vergangenheit auch Reichweiten-relevante Neuerungen per Funk-Update aufgespielt.

hyundai.news