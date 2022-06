Infineon liefert SiC-Halbeliter an Vitesco

Vitesco hat eine Kooperationsvereinbarung mit Infineon für die Belieferung mit Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern geschlossen – laut dem Unternehmen vor dem Hintergrund des starken Wachstums der Elektromobilität. Zudem wollen Vitesco und Infineon bei der Entwicklung zusammenarbeiten.

Die Kooperation mit Infineon eröffne „die Möglichkeit zusätzlicher Kapazitäten für das starke Wachstum in der Elektromobilität“, wie der auf Antriebssysteme spezialisierte Zulieferer mitteilt. Finanzielle Details oder Lieferumfänge werden in der Mitteilung nicht genannt, ebensowenig die Laufzeit der Vereinbarung.

Für Vitesco ist es die zweite Partnerschaft bei SiC-Bausteinen: 2020 hatte Vitesco Rohm Semiconductor als Partner für Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter ausgewählt.

In welchen Produkten Vitesco die Siliziumkarbid-Halbleiter einsetzen wird, geht aus der Mitteilung nicht genau hervor. Vitesco nutzt SiC-Bausteine nach eigenen Angaben in den Hochvolt-Invertern, in der Mitteilung wird auf den bekannten Effizienzvorteil von Siliziumkarbid im Vergleich zu Silizium hingewiesen – „insbesondere bei einer Batteriespannung von 800 Volt“. Damit dürfte klar sein, wo die Infineon-Halbleiter verbaut werden.

„Die Reichweite ist ein wesentliches Leistungsmerkmal beim elektrischen Batteriefahren, höher effiziente Leistungshalbleiter wie SiC kommen deshalb in Zukunft verstärkt zum Einsatz“, sagt Thomas Stierle, Leiter des Geschäftsbereiches Electrification Technology bei Vitesco Technologies.

Vitesco-CEO Andreas Wolf ergänzt: „Partnerschaften mit führenden Halbleiterherstellern sind für uns wichtig, um ein dynamisches Wachstum zu beherrschen. Mit Infineon verbindet uns eine lange Zusammenarbeit bei Silizium. Nun vertiefen wir diese mit SiC-Leistungshalbleitern.“

Zur neuen Partnerschaft mit Infineon gehört auch die gezielte Weiterentwicklung von SiC-Bausteinen speziell für die Anwendungen von Vitesco im Bereich der E-Mobilität. „Durch die gemeinsame Weiterentwicklung der Chips, speziell für unsere Anwendungen im Bereich der Elektromobilität, entstehen hochattraktive Lösungen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft der Elektrifizierung“, so Wolf weiter.

Stephan Zizala, Leiter der Geschäftseinheit Automotive High Power von Infineon Technologies, bezeichnet sein Unternehmen bei Siliziumkarbid als „technologisch und qualitativ führend“. „Unsere zweite Siliziumkarbid-Generation ermöglicht es, noch kompaktere und effizientere Systeme zu entwickeln“, so Zizala. „Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und dem ständigen Ausbau von Fertigungskapazitäten sind wir für das beschleunigte Wachstum des SiC-Marktes gut aufgestellt.“

vitesco-technologies.com