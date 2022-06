Polestar 2 BST Edition 270: 35 Stück für Deutschland

Polestar bringt ein limitiertes Sondermodell des Polestar 2 auf den Markt. Der Polestar 2 BST Edition 270 umfasst mechanische sowie Design-Modifikationen, um sich von den Standardmodellen des Polestar 2 abzuheben.

Der Antrieb entspricht dem Polestar 2 mit Performance-Paket: Die beiden Elektromotoren und die 78-kWh-Batterie erzielen die maximale Leistung von 350 kW und ein Drehmoment von 680 Nm, „gepaart mit einem verbesserten Ansprechverhalten und einer sportlicheren Dynamik“, so das Unternehmen. Letzteres soll durch ein um 25 Millimeter tiefergelegtes Fahrwerk, speziell entwickelte Zwei-Wege-Dämpfer von Öhlins, 20 Prozent steifere Federn und 21-Zoll-Felgen erreicht werden. Die Brembo-Bremse entspricht dem Performance-Modell. Zudem gibt es Pirelli-Reifen, die laut Polestar speziell für das Sondermodell entwickelt wurden.

Das optisch auffälligste Merkmal, der mattschwarze Karossiestreifen, ist allerdings nur eine Option – es geht auch ohne. Das Sondermodell gibt es in den Lackierungen Thunder oder Snow, optional ist die Mattlackierung „Battleship Gray“.

Wie der Name schon andeutet, werden nur 270 Einheiten exklusiv für Europa, Nordamerika und China gebaut. Für Deutschland sind nur etwa 35 Exemplare vorgesehen. „Die Reaktionen auf den speziell modifizierten Polestar 2, den wir 2021 auf dem Goodwood Festival of Speed vorgestellt haben, waren großartig. Diese Resonanz machte uns klar, dass wir eine solche Version in die Produktion bringen sollten“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.

