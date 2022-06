Obwohl Tesla seinen Hauptsitz nach Texas verlegt hat und eine Fabrik in dem US-Bundesstaat eröffnet hat, werden die E-Autos von Tesla vom Subventionsprogramm in Texas für elektrifizierte Fahrzeuge ausgeschlossen. Der Grund ist der Direktvertrieb von Tesla ohne dazwischen geschaltete Händler, was ein Ausschlusskriterium für das Förderprogramm ist.

teslarati.com