BYD liefert 1.200 Yuan Pro nach Costa Rica

BYD wird in diesem Jahr 1.200 Exemplare seines elektrischen Kompakt-SUV Yuan Pro EV nach Costa Rica liefern. Der BYD-Stromer wird in dem Staat in Zentralamerika unter der Bezeichnung S1 Pro vom Partner Cori Motors vertrieben.

Der BYD Yuan Pro darf nicht mit dem BYD Yuan Plus verwechselt werden. Der Yuan Plus ist ein E-SUV auf Basis der 800-Volt-Plattform e-platform 3.0 von BYD, der Verkauf ist erst in diesem Februar angelaufen. Der BYD Yuan Pro wurde im vergangenen Jahr vorgestellt. Er ist zwar nur acht Zentimeter kürzer als der Yuan Plus, ist jedoch mit einfacherer Technik deutlich darunter platziert. Der Yuan Pro ist in China zu Preisen ab 79.800 Yuan (11.320 Euro) zu haben, der Yuan Plus startet erst bei 141.800 Yuan (19.700 Euro). Wie teuer der Yuan Pro in Costa Rica ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die NEFZ-Reichweite des Yuan Pro – bzw. Cori S1 Pro in Costa Rica – gibt BYD in der Mitteilung mit 401 Kilometern an. Der permanenterregte Synchronmotor leistet 100 kW, das maximale Drehmoment liegt bei 210 Nm. Angaben zum Ladesystem macht BYD in der Mitteilung nicht – Berichten zufolge gibt es aber auch einen DC-Lader, um die Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent zu laden.

BYD ist nach eigenen Angaben seit drei Jahren in Folge Marktführer für New Energy Vehicles in Costa Rica. Im ersten Quartal 2022 sicherte sich BYD etwa 50 Prozent des lokalen NEV-Marktes, mit einem Absatzwachstum von 220 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

