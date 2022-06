Erster Rückruf für Toyota bZ4X und Subaru Solterra

Mehr als 5.000 Exemplare von Toyotas erstem Elektromodell bZ4X und Subarus Schwestermodell Solterra werden wegen eines ernsten Sicherheitssproblems zurückgerufen: Bei scharfen Kurven und plötzlichem Bremsen können sich die Radnabenschrauben bis zu dem Punkt lockern, an dem sich das Rad vom Fahrzeug lösen kann. Wegen des Problems könnte auch der Auslieferungsstart des Solterra in Deutschland verschoben werden.

Potenziell betroffen sind weltweit rund 2.700 Toyota bZ4X und 2.600 Subaru Solterra, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die meisten der E-Autos wurden aber noch nicht an Kunden ausgeliefert. Toyota warnt Besitzer des bZ4X davor, das Auto zu nutzen, bis das Problem gelöst wurde. Unfälle, die auf das Problem zurückzuführen sind, sind bisher nicht bekannt. Im Falle von Toyota sind von den 2.700 Fahrzeugen 2.200 für Europa, 260 für die Vereinigten Staaten, 10 für Kanada und 110 für Japan vorgesehen, teilte das Unternehmen mit.

Dafür hat Subaru Deutschland mitgeteilt, dass der Auslieferungsbeginn des Solterra auf der Kippe steht. „Im Zuge regelmäßiger Qualitätskontrollen wurden mögliche Probleme mit den Rädern festgestellt. Dies betrifft alle bis zum 15. Juni 2022 produzierten Fahrzeuge. In Deutschland wurde bislang noch kein Solterra ausgeliefert, sodass Kunden nicht betroffen sind. Erste Kunden werden ihr Fahrzeug voraussichtlich im Spätsommer in Empfang nehmen können“, heißt es dort.

„Sicherheit hat bei Subaru seit jeher oberste Priorität. Dies zeigt sich in der umfangreichen Serienausstattung eines jeden Fahrzeugs – und auch in dieser aktuellen Vorsichtsmaßnahme“, sagt Volker Dannath, Geschäftsführer von Subaru in Deutschland. „Bislang sind uns keinerlei Probleme bekannt und deutsche Kunden sind definitiv nicht betroffen. Sollte es im Zuge der Kontrollen zu Verzögerungen bei der Fahrzeugauslieferung kommen, werden unsere Händler die Kunden entsprechend informieren.“

