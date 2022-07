Volvo errichtet Elektroauto-Werk in der Slowakei

Volvo hat den Bau eines neuen Elektroauto-Werks in der Slowakei angekündigt. Die neue Produktionsstätte nahe Kosice soll auf die Fertigung von bis zu 250.000 rein elektrischen Autos pro Jahr ausgelegt sein. Der Baubeginn ist für 2023 geplant, die Serienproduktion soll 2026 beginnen.

In das Werk im Osten der Slowakei investiert der Hersteller rund 1,2 Milliarden Euro, wobei der schwedische Hersteller in einer Mitteilung anmerkt zu erwarten, dass etwa 20 Prozent durch staatliche Unterstützung finanziert werden.

Der neue Standort soll klimaneutral betrieben werden. Welche Modelle dort vom Band rollen sollen, teilt Volvo nicht mit. Hinsichtlich der Lage profitiere Volvo Cars laut eigener Aussage von einer gut etablierten Automobilzulieferkette, da es das fünfte Automobilwerk in diesem Land sein werde.

Die Errichtung des Werks in Kosice ist den Angaben nach der erste neue europäische Produktionsstandort für Volvo Cars seit fast 60 Jahren. Hauptverwaltung, Produktentwicklung, Marketing und Verwaltung befinden sich hauptsächlich im schwedischen Göteborg. Dort befindet sich auch eine Produktionsstätte, weitere sind in Gent in Belgien, in South Carolina (USA), Chengdu, Daqing und Taizhou (China). Außerdem unterhält das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Designzentren in Göteborg, Camarillo (USA) und Shanghai (China).

Mit dem neuen Werk sieht sich das Unternehmen „gut aufgestellt, um die anhaltende Nachfrage seiner Kunden nach Elektroautos zu befriedigen und künftiges Wachstumspotenzial zu nutzen“, schreibt Volvo Cars in seiner Mitteilung. Die Schweden wollen bis 2030 vollständig elektrisch und bis 2040 klimaneutral werden.

„Wir haben einen klaren Fokus darauf, bis 2030 eine reine Elektromobilitätsmarke zu werden, was unserem Ziel entspricht“, sagt Jim Rowan, Chief Executive bei Volvo Cars. „Die Expansion in Europa, unserer größten Absatzregion, ist für unsere Umstellung auf Elektrifizierung und unser weiteres Wachstum von entscheidender Bedeutung.“

Vor wenigen Tagen erst stellte Volvo Cars, wie berichtet, sein Führungsteam neu auf. Nötig wurde die Re-Organisation aus zwei Gründen: Zum einen geht die bisherige Stellvertreterin, Lex Kerssemakers, nach 38 Jahren bei Volvo bald in den Ruhestand. Zum anderen will Volvo die Führungsverantwortung anpassen, um die eigenen Ambitionen zu Wachstum und Nachhaltigkeit zu erreichen.

