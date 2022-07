Familie Schaeffler erhöht Vitesco-Anteile

Vitesco ist im Kleinwerte-Indes SDax notiert. Im frühen Handel legte der Aktienkurs nach Bekanntwerden der Nachricht um mehr als drei Prozent auf 38,20 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie über zehn Prozent an Wert verloren. finanznachrichten.de

Wie die Familien-Holding IHO nun mitteilt, werden die 49,99 Prozent von verschiedenen Gesellschaften der Holding gehalten. Über die Details des Kaufs der 1,6 Millionen Aktien – also vor allem den Preis – sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Familie Schaeffler hat ihren Anteil am Antriebshersteller Vitesco Technologies erhöht. Die Schaeffler-Gesellschaft IHO hat 1,6 Millionen Vitesco-Aktien erworben. Damit stockt die Familie ihren Anteil an Vitesco Technologies um rund vier Prozent auf insgesamt 49,99 Prozent auf.

