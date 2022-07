Shell bietet Rabatt auf Tesla Model 3 im Auto-Abo

Shell bietet im Rahmen seines Elektroauto-Abos in Deutschland das Tesla Model 3 für begrenzte Zeit zu besonders günstigen Konditionen bei kurzer Abo-Laufzeit an. Die entsprechende Gutscheinaktion endet spätestens am 30. September 2022, gilt aber nur so lange der Vorrat reicht.

Konkret kostet das Tesla Model 3 (in der Mitteilung noch als „Standard Range Plus“ bezeichnet) mit dem frei verfügbaren Gutscheincode TESLASOMMER160 649 statt regulär 809 Euro im Monat. Dabei handelt es sich um das Basismodell mit LFP-Batterie und 491 Kilometer WLTP-Reichweite – Tesla bezeichnet diese Variante seit einigen Monaten nur noch als „Model 3“, der Namenszusatz „Standard Range Plus“ wurde gestrichen. Die Laufzeit beträgt ein halbes Jahr mit insgesamt 10.000 Freikilometern.

Das Tesla Model 3 Long Range kostet mit dem Gutscheincode TESLASOMMER180 729 anstelle von 909 Euro. Hier beträgt die Laufzeit ebenfalls sechs Monate mit 10.000 Inklusivkilometern. Das Allrad-Modell mit der größeren Batterie kommt auf eine WLTP-Reichweite von 602 Kilometern.

Beide Varianten des Model 3 sind laut der Homepage in 16-24 Wochen verfügbar – also vier bis sechs Monate. Damit könnten die Kunden das Fahrzeug etwas schneller erhalten als bei Tesla direkt. Der Online-Konfigurator gibt derzeit Januar bis März 2023 als Liefertermin an, beim Basis-Model-3 mit weißer Lackierung und 18-Zoll-Felgen gibt Tesla sogar April-Juni 2023 als Liefertermin an.

Wie Shell und der Kooperationspartner für das Auto-Abo, Fleetpool, mitteilen, ist für das Basis-Model-3 auch die Ladestrom-Flatrate verfügbar. Dieses Angebot hatte Shell Recharge im März angekündigt.

Quelle: Info per E-Mail, shell-recharge-autoabo.de