Umicore baut PEM-Recyclinganlage in China

Der belgische Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore investiert in eine Produktionsstätte für PEM-Brennstoffzellen-Katalysatoren in China. Die im Nordwesten von Shanghai gelegene Anlage soll Ende 2024 in Betrieb gehen und skalierbar sein, um sich an das Wachstum des Marktes für H2-Nutzfahrzeuge anzupassen.

Bei dem Projekt in Changshu handelt es sich laut Umicore um eine Greenfield-Anlage, die von Anfang an für einen klimaneutralen Betrieb geplant sei. Mit der Recyclinganlage will Umicore seine „führende Technologie- und Marktposition bei Proton Exchange Membrane (PEM)-Brennstoffzellenkatalysatoren stärken“. Nähere Angaben zur Größe der Anlage und den geplanten Investitionen macht das Unternehmen in der Mitteilung derzeit nicht.

Bei dem Recycling der BZ-Katalysatoren geht es um Metalle wie etwa Platin, die für die Produktion neuer Katalysatoren wiederverwendet werden sollen – so soll der Scope-3-CO2-Fußabdruck reduziert werden.

„In den vergangenen 30 Jahren haben wir uns erfolgreich zu einem Marktführer in der Brennstoffzellen-Katalysatortechnologie entwickelt“, sagt Bart Sap, Executive Vice President der Business Group Catalysis von Umicore. „Mit dieser neuen Großanlage in China sind wir bereit, die wachsende Nachfrage unserer Kunden in einem Markt zu bedienen, der bis 2030 voraussichtlich um das 12-Fache wachsen und sich darüber hinaus beschleunigen wird.“

umicore.com