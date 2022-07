E-Busse: Jebsen & Jessen wird Vertriebspartner von Mellor

Der englische Bushersteller Mellor hat eine Vertriebspartnerschaft für seine Batterie-elektrischen Busse in Deutschland und Österreich geschlossen. Das Hamburger Unternehmen Jebsen & Jessen Industrial Solutions wird den Verkauf und Service der E-Busse von Mellor in beiden Ländern übernehmen.

Gemeinsam wollen Mellor und Jebsen & Jessen ihren Kunden ein „ganzheitliches E-Mobilitäts-Einzelhandelserlebnis“ bieten. So bieten die Hamburger etwa eine Routen- und Serviceanalyse, damit die Busbetreiber die führ ihre Bedürfnisse geeignete Fahrzeug-Konfiguration wählen können. Jebsen & Jessen betreibt ein Netzwerk an Werkstätten, die laut der Mitteilung des britischen Herstellers in der Lage sind, „die hohen Servicestandards von Mellor zu erfüllen“.

Zu den Modellen, welche Jebsen & Jessen in Deutschland und Österreich vertreiben soll, gehört auch die Ende 2021 präsentierte neue Batterie-elektrische Busfamilie Sigma. Dabei handelt es sich um eine Midibus-Reihe, die den Bereich von sieben bis zwölf Meter Gesamtlänge abdeckt – insgesamt gibt es über 20 Varianten.

Auch die E-Busse der Orion-Baureihe sollen hierzulande angeboten werden. Dabei handelt es sich um einen 7,5 Meter langen Minibus, der auf dem Fiat Ducato basiert. Mit einer 92 kWh großen Batterie kommt der Mellor Orion bis zu 160 Kilometer weit. Das Fahrzeug ist in Varianten für 16 oder 23 Passagiere erhältlich, jeweils mit oder ohne Stellfläche und Rampe für Rollstühle oder andere Gefährte.

„Der hervorragende Ruf von Jebsen & Jessen in der DACH-Region wird für Mellor von großem Nutzen sein, da wir unseren Anteil am internationalen Markt für emissionsfreie Busse weiter ausbauen“, sagt Gustavo Marqueta, Group Business Development Director bei Mellor. „Wir freuen uns darauf, unser größen- und kostengerechtes Elektrobus-Portfolio neuen öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen in dieser wachsenden Region vorzustellen.“

Martin Gruber, Managing Director und Head of Transportation/e-Mobility bei Jebsen & Jessen, ergänzt: „Wir freuen uns, mit Mellor und ihrem Team an zukünftigen E-Mobilitätsprojekten zusammenzuarbeiten, und sind stolz darauf, die elektrischen Midi- und Minibuslösungen in unser Produktportfolio aufzunehmen.“

