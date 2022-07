Opel erweitert Vivaro-e-Angebot um Pritschenwagen

Der Batterie-elektrische Opel Vivaro-e ist jetzt auch als Pritschenwagen mit klappbaren Seiten- und Heckwänden erhältlich. Die mit der 50-kWh- oder 75 kWh-Batterie ausgestattete Pritschenwagen-Version des Vivaro-e wird vom zertifizierten Opel-Partner Schoon Fahrzeugsysteme & Metalltechnik aufgebaut.

Die Variante Mittelhochpritsche basiert auf dem sogenannten Plattformfahrgestell, welches als Basis für eigene Aufbauten ebenfalls Teil der Vivaro-e-Modellpalette ist – neben dem Cargo, Combi und Doppelkabine. Der Antrieb bleibt gleich: Die Leistung liegt bei 100 kW, bit der gr0ßen Batterie sind laut Opel bis zu 328 Kilometer nach WLTP möglich. Die Nutzlast liegt (mit der kleinen Batterie) bei bis zu 960 Kilogramm.

Der Radstand bei dem Pritschenwagen liegt bei 3,27 Meter. Hinter der Kabine mit einer Sitzreihe befindet sich die Mittelhochpritsche mit einem Kastenmaß von 2,44 x 1,83 x 0,40 Meter. Die Aluminium-Bordwände an den Seiten und am Heck lassen sich für eine einfachere Beladung herunterklappen, die Ladefläche ist 86 Zentimeter über dem Boden. Da die Ladefläche über den Radkästen liegt, ist sie vollkommen eben und somit durchgängig über die gesamte Breite nutzbar.

Ein Klapptritt an der Innenseite der Heckbordwand (auf der Beifahrerseite) ermöglicht den sicheren Zugang zur Ladefläche. Diese sitzt auf einem robusten und feuerverzinkten Stahlrahmen, Opel bietet zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Zur Ladungssicherung sind an jeder Seite in den Außenrahmen drei Verzurrösen eingelassen. Zudem verfügt die Ladefläche über eine rutschhemmende Oberfläche. Zudem gibt es ein 2,40 Meter langes und 1,13 Meter breites Heckfach unter der Ladefläche, in dem Werkzeug und weitere Utensilien verstaut werden können. Optional bietet Schoon eine Werkzeugkiste (1,80 x 0,63 x 0,53 Meter) als Zubehör an, die auf der Ladefläche direkt hinter der Fahrzeugkabine verankert wird.

Die Grundvariante des Pritschen-Aufbaus ist laut Opel ab 6.890 Euro netto im 2-Rechnungsgeschäft erhältlich.

stellantis.com