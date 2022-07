TotalEnergies kooperiert mit Batteriewechsel-Spezialisten Infradianba

TotalEnergies hat kürzlich mit Infradianba ein Memorandum of Unterstanding unterschrieben und beabsichtigt, die Batteriewechseltechnik voranzutreiben und geeignete strategische Partner zu gewinnen.

Bei Infradianba – teilweise auch als InfraMobility-Dianba bezeichnet – handelt es sich um ein 2019 gegründetes Joint Venture zwischen dem deutschen Infrastrukturexperten InfraMobility und dem chinesischen Batteriewechsel-Spezialisten Aulton Dianba. Das Unternehmen betreibt zum Beispiel eine Batteriewechsel-Station im Berliner Westhafen.

TotalEnergies will die Batteriewechsel-Technologie neben seinen Ladeinfrastruktur-Vorhaben – das erklärte Ziel sind 150.000 Ladepunkte bis 2025 – vorantreiben. Die Batteriewechsel-Technik könne „eine zunehmend bedeutende Rolle“ liefern, wie TotalEnergies in der Mitteilung schreibt. „ Mit der Möglichkeit, E-Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten mit einer vollgeladenen Batterie auszustatten, könnte sich Elektromobilität einer wachsendenden Nutzerschaft erfreuen. Durch diese Technologie werden Batterien durch langsames Wiederaufladen geschont, deren Lebensdauer verlängert und für E-Mobilisten entfällt die Wartezeit an der Ladestation“, heißt es dort weiter.

Zu den Investoren von Aulton gehört wie berichtet das britische Mineralölunternehmen BP. Der chinesische Mineralölkonzern Sinopec beabsichtigt, 30.000 Tankstellen mit den Stationen von Aulton Dianba auszurüsten. Mit dem Konzept von Aulton Dianba arbeiten bereits 14 chinesische Marken.

Konkrete Projekte mit InfraDianba hat TotalEnergies anlässlich der Unterzeichnung der Absichtserklärung jedoch noch nicht angekündigt. Auch welche „geeigneten strategischen Partner“ gewonnen werden sollen, wird nicht genauer spezifiziert.

An der MoU-Unterzeichnungszeremonie nahmen die Geschäftsführung von TotalEnergies Deutschland und die Geschäftsführung und Aufsichtsrat von IfraMobility-Dianba teil – der Erfinder der Batteriewechsel-Technologie des Unternehmens, Zhang Jianping, wohnte der Zeremonie via Bildschirm bei.

Quelle: Info per E-Mail, totalenergies.de