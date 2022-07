EP Systems liefert Batteriesystem für eVTOL an SkyDrive

SkyDrive hat Electric Power Systems als Partner für die Konzeption, Entwicklung und Herstellung eines Batteriesystems für sein geplantes eVTOL SD-05 ausgewählt. Das senkrecht startende Fluggerät von SkyDrive soll 2025 in der Osaka Bay Area in Japan in Betrieb gehen.

SkyDrive, in Japan ansässig, setzt auf die Erfahrungswerte von EP Systems im Bereich elektrischer Fluggeräte. Der US-Anbieter von skalierbaren Hochleistungs-Antriebssträngen, Energiespeichersystemen und Gleichstrom-Schnellladestationen verfüge über zahlreiche Batteriesysteme, die derzeit in Demonstrationsgeräten eingesetzt würden, so SkyDrive.

Entschieden hat sich SkyDrive den Angaben zufolge für das EPiC-Batteriesystem, das aus Batteriemodulen und einem Batteriemanagementsystem bestehe und für die Handhabung der Disconnect Box für SD-05-Flugzeuge sicher sei. Ein leistungsstarkes Batteriesystem spiele bei der Entwicklung des zweisitzigen SD-05 eine entscheidende Rolle, schreibt SkyDrive in seiner Mitteilung. Unterdessen befindet sich das Unternehmen im Prozess, eine Musterzulassung für sein Fluggerät zu beantragen.

„EP Systems ist unser idealer Partner für dieses wesentliche Element unseres zweisitzigen Flugzeugs SD-05“, erläutert Tomohiro Fukuzawa, CEO, Representative Director und Präsident von SkyDrive. „Sie sind sehr fokussiert und engagiert bei der Entwicklung leistungsstarker und zuverlässiger Batteriesysteme. Mit ihrer hervorragenden Unterstützung bei der Definition der besten Lösung für unsere Kunden werden wir die Entwicklung unseres Flugzeugs weiter vorantreiben.“

Zu den Kunden von EP Systems -Firma gehören den Angaben nach die U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA), Boeing, Safran und andere. Mit der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) arbeite EP Systems derzeit zusammen, um Batterien für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zu zertifizieren. Erwartet wird, dass das Unternehmen im Jahr 2023 seine erste TSO (Technical Standard Order) abschließt.

skydrive2020.com