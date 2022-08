Am Seed&Greet-Ladepark von Roland Schüren in Hilden wird am Donnerstag dieser Woche um 14 Uhr eine besondere Attraktion eingeweiht: Ein Tesla-Swimmingpool für die persönliche Abkühlung während der Ladepause. Wie passend, dass am Donnerstag in der Region rund 33 Grad vorhergesagt sind. Ob dann im Winter als Alternative auch eine Sauna kommt – unklar.

