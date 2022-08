Dodge Charger und Challenger werden rein elektrisch

Die Stellantis-Marke Dodge verbannt laut einem Medienbericht bei der nächsten Generation ihrer Modelle Charger und Challenger den V8-Verbrenner zugunsten reiner Elektroantriebe. Demnach soll die ab 2024 erwartete nächste Generation des Charger und des Challenger ausschließlich mit Batterie-elektrischen Antrieben auf den Markt kommen.

Das berichtet „Motor1“ mit Verweis auf Aussagen eines Dodge-Sprechers. Der Sprecher bestätigte dem Bericht zufolge, dass die Plattform der nächsten Generation nicht nur den Hemi V8, sondern alle Verbrennungsmotoren verlieren werde. „Der Hemi in dieser Plattform und auch die Plattform selbst werden verschwinden. Die nächste Generation wird ein BEV sein“, sagte der Sprecher demnach. Handeln soll es sich dabei um die LX-Plattform.

In den USA will Dodge im Jahr 2024 das erste elektrische „Muscle Car“ auf den Markt bringen, wie seit der Vorstellung der Elektro-Strategie von Stellantis im vergangenen Jahr bekannt ist. Laut dem „Motor1“-Bericht soll es in den kommenden Wochen als Konzeptfahrzeug vorgestellt werden.

Bereits zuvor wurde wie berichtet über die Elektrifizierung der Dodge-Produkte spekuliert. Im Juni 2021 hieß es in einem Bericht des Portals „The Detroit Bureau“, dass das Unternehmen an einem Elektroauto arbeitet. Es handele sich dabei um eines von mindestens sechs BEV sowie mehreren Plug-in-Hybriden, die unter Marken des ehemaligen FCA-Konzerns (inzwischen Stellantis) gelauncht werden, hieß es damals.

motor1.com