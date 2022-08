BYD expandiert auch nach Israel

BYD setzt seine Reihe von Markteintritten mit Pkw-Modellen außerhalb Chinas fort. In Israel kooperiert der chinesische Hersteller für den Vertrieb seiner E-Autos mit Shlomo Motors und nimmt dort ab August Bestellungen an.

Die ersten beiden BYD-Showrooms in Israel sollen im September in Petach Tikva und Haifa eröffnet werden, wie das Unternehmen mitteilt. Die beiden ersten Standorte sollen im Oktober um einen Showroom in Jerusalem und im Dezember um einen Betrieb in Be’er Sheva ergänzt werden. Über die Shlomo-Standorte sollen sowohl der Verkauf als auch die After-Sales-Services abgewickelt werden.

Zuletzt hatte BYD bereits den Marktstart mit Pkw-Modellen in Deutschland und Schweden sowie in den Niederlanden angekündigt. Sowohl für diese drei Länder als auch für Israel ist aber noch nicht bekannt, mit welchen Modellen BYD genau starten will – und ob es überall die gleichen oder länderspezifisch verschiedene Baureihen sein werden. Klar ist nur: In Israel soll laut der Mitteilung das erste Schiff noch im dritten Quartal im Hafen Eilat eintreffen.

Die Partnerschaft bei den Pkw ist nicht die erste Kooperation von Shlomo Motors und dem chinesischen Konzern. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Shlomo für den Vertrieb der Elektrobusse von BYD in Israel verantwortlich.

