Wiesbaden: ESWE Versorgung nimmt 1.000. Ladepunkt in Betrieb

In Wiesbaden wurde der 1000. Ladepunkt für Elektroautos in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei gleichzeitig um die erste „Community Ladesäule“ von ESWE Versorgung.

Seit Ende vergangenen Jahres haben Bürgerinnen und Bürger in der hessischen Landeshauptstadt die Möglichkeit, selbst Standorte für Ladesäulen vorzuschlagen und sich an der Realisierung zu beteiligen. Die nun an der Klopstockstraße, Ecke Wolfram-von-Eschenbach-Straße aufgebaute Ladesäule ist die erste aus diesem Projekt. Es handelt sich um eine AC-Säule mit zwei Ladepunkten à 22 kW, hergestellt wurde die Säule von Compleo.

„Bis heute wurden uns 66 Standorte für neue Ladesäulen vorgeschlagen“, sagt Ralf Schodlok, Vorstandsvorsitzender der ESWE Versorgung AG. „Im Rahmen unseres neuartigen Konzepts der ‚Community Ladesäule‘ haben Wiesbadenerinnen und Wiesbadener aktuell auf 27 potentielle Anlagen angespart. Die Sparsumme beträgt derzeit mehr als 10.000 Euro.“

Das Prinzip der „Community Ladesäule“: Auf einem Portal der ESWE Versorgung können Vorschläge gemacht werden, wo neue E-Tankstellen errichtet werden sollen. ESWE-Expertinnen und -Experten prüfen dann, welche dieser Standorte technisch geeignet sind und tragen sie auf einer interaktiven Karte ein. Hier können Interessierte eine mögliche Stromtankstelle aussuchen und deren Realisierung mit einem Betrag zwischen 50 und 500 Euro finanziell unterstützen. Ist das Sparziel erreicht, beginnt ESWE mit den Bauarbeiten. Allen Geldgebenden wird der von ihnen hinterlegte Betrag auf ihrer „ESWE Lade KARTE“ gutgeschrieben. Dieser Betrag kann dann nicht nur an der „Community Ladesäule“ zum Laden genutzt werden, sondern im Gesamten „Ladenetz.de“-Verbund.

„Dass wir mit der neuen Station nun auch noch in Summe den 1000. Ladepunkt für Wiesbaden und die Region errichtet haben, zeigt, wie wichtig uns das Thema Elektromobilität ist“, so Schodlok weiter. „Hier waren wir Vorreiter und bleiben uns unserer Verantwortung bewusst. So werden wir in diesem Jahr mindestens fünf weitere ‚Community Ladesäulen‘ errichten – noch vor Erreichen des jeweiligen Sparziels.“

eswe-versorgung.de (Mitteilung), eswe-versorgung.de (Portal)