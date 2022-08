Norwegen: VW-Importeur will ab 2024 nur noch E-Autos verkaufen

Der norwegische Volkswagen-Importeur Møller Mobility Group will laut einem Medienbericht ab dem 1. Januar 2024 nur noch Elektroautos importieren. Der Verkauf von Verbrennern und Plug-in-Hybriden soll eingestellt werden.

Damit würde sich Volkswagen in Norwegen schon zwei Jahre früher von Verbrennungsmotoren verabschieden als von Norwegens Regierung gefordert. Die hatte beschlossen, dass bis Ende 2025 sämtliche Pkw-Neuzulassungen rein elektrisch erfolgen sollen.

Ulf Tore Hekneby, Chef des Volkswagen-Importeurs, hofft auf ambitioniertere Ziele der Regierung wie ein festes Datum, ab dem mindestens die Hälfte des Fahrzeugbestands emissionsfrei sein muss. Der Anteil der E-Autos am Bestand in Norwegen würde derzeit bei 18 Prozent liegen. Der Null-Emissions-Anteil bei der Pkw-Flotte bei VW würde derzeit sogar bei 22 Prozent liegen und damit über dem Gesamtmarkt.

Hekneby verweist zudem auf einen Bericht des Instituts für Verkehrswirtschaft, laut dem 50 Prozent der Pkw-Flotte im Jahr 2036 elektrifiziert sein könnten, wenn alle aktuellen Anreize beibehalten werden, inklusive der Mehrwertsteuerbefreiung auf Elektroautos, die zum 1. Januar 2023 entfallen soll, wenn das Fahrzeug mehr als 500.000 Kronen (umgerechnet derzeit knapp 49.000 Euro) kostet. Er schätzt, dass allein durch das Entfallen dieser Förderung das Ziel von 50 Prozent E-Fahrzeugen im Bestand möglicherweise erst 2042 erreicht werden könnte.

Mit Blick auf die Neuzulassungen waren etwas über 6.900 der 8.500 neu zugelassenen Pkw von VW rein elektrisch, ein Anteil von knapp 81 Prozent. Der Löwenanteil geht mit über 5.400 Exemplaren auf das Konto des VW ID.4. Konzernschwester Audi kam im gleichen Zeitraum sogar auf 97 Prozent. Wie hoch der Anteil an Elektroautos bei VW in diesem Jahr genau sein wird, bestimme laut Hekneby vor allem die Liefersituation. Der BEV-Anteil könnte bereits jetzt deutlich höher sein.

Der Blick auf den Gesamtmarkt zeigt, dass zumindest bei den Neuzulassungen der Schritt in Richtung 100 Prozent neuer BEV-Pkw immer näher rückt. In diesem Jahr machten Elektroautos weit über 70 Prozent an den Neuzulassungen aus.

heise.de, postsen.com (auf Norwegisch)