Opel zeigt E-Camper auf Basis des Zafira-e Life

Opel hat angekündigt, dass im kommenden Jahr ein Campingmobil auf Basis des Batterie-elektrischen Zafira-e Life auf den Markt kommen soll. Bei dem auf dem Caravan Salon vom 27. August bis 4. September vorgestellten Crosscamp Flex handelt es sich noch um einen Prototypen.

Das Ausstellungsstück wurde auf Basis eines Opel Zafira-e Life mit 75 kWh-Batterie aufgebaut. Auf welche Reichweite der Crosscamp Flex kommen wird, gibt Opel in der Mitteilung nicht an. Vor dem Umbau liegt die WLTP-Reichweite des Serienmodells bei 322 Kilometern. Mit dem Camping-Umbau steigt jedoch das Gewicht und die Aerodynamik wird etwas schlechter: Der Crosscamp Flex Zafira-e Life verfügt über ein Aufstelldach und eine auf der Beifahrerseite ausziehbare Markise.

Änderungen am Antrieb gibt es nicht: Es bleibt bei den 100 kW Antriebsleistung, auch die Ladeleistung liegt bei maximal 100 kW. Damit soll die Batterie in 48 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Um die Antriebsbatterie zu schonen, versorgt eine zusätzliche Aufbaubatterie mit 95 Ah Kapazität die Verbraucher an Bord, wie Licht, Kühlbox oder USB-Steckdose zum Laden von Smartphones, Kameras oder anderen elektronischen Geräten.

Mit dem erwähnten Aufstelldach und der Liegefläche auf den umgeklappten Rücksitzen soll das Modell vier Schlafplätze bieten. Auch ansonsten soll alles an Bord sein „was die Camper für eine entspannte Übernachtungstour benötigen“, so Opel. Dazu gehören um 180 Grad drehbare Vordersitze, ein Küchenblock mit Schränken, Spüle und Gaskocher.







Der Serienproduktion des Crosscamp Flex Zafira-e Life soll im ersten Halbjahr 2023 bei Crosscamp, einer Hymer-Marke aus dem Allgäu, beginnen. Darüber hinaus plant die Marke, den elektrischen Urban Camper in Folge zusätzlich auch als Crosscamp Lite anzubieten. Preise für dem Camper-Umbau nennt das Unternehmen aber noch nicht.

„Nicht nur im Pkw-Segment weiten die Fahrzeughersteller ihr Angebot an E-Fahrzeugen aktuell deutlich aus, sondern auch bei Transportern und Vans“, sagt Christof Häßler, Geschäftsbereichsleiter Urban Camper bei Dethleffs. „Zugleich wächst mit dem Ausbau der Infrastruktur die Akzeptanz von Elektroantrieben. Mit dem elektrisch angetriebenen Crosscamp Flex wollen wir diesen Trend aufgreifen und als Spezialist für alltagstaugliche Urban Camper eine Brücke schlagen vom Pkw-Segment in den Reisemobilsektor.“