Fleetpool ordert E-Autos bei Tesla für über 50 Millionen Euro

Der Auto-Abo-Anbieter Fleetpool hat im laufenden Jahr bereits Elektroautos von Tesla im Wert von über 50 Millionen Euro bestellt. Für das Jahr 2023 plant Fleetpool sogar die Beschaffung von E-Fahrzeugen im Gesamtwert von rund 400 Millionen Euro.

Mit diesem Auftragsvolumen wuchs der E-Auto-Anteil bei Fleetpool auf über 30 Prozent. Mit seinen Eigenmarken like2drive, eazycars und dbb autoabo bietet Fleetpool mit Sitz in Köln die Tesla-Stromer sowohl im B2C- als auch im B2B-Markt an.

„Die Summe von 50 Millionen Euro, die wir allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 in neue Tesla-Fahrzeuge investiert haben, zeigt, wie erfolgreich Auto-Abos die Elektromobilität voranbringen können. Sie ist auch Beleg dafür, wie sich das Auto-Business im Wandel befindet“, so Fleetpool-CEO Gert Schaub. Wie viele Exemplare es genau sind teilt das Unternehmen jedoch nicht mit.

Neben den oben bereits erwähnten Eigenmarken, managt Fleetpool darüber hinaus das Shell Recharge Auto Abo. Auch darüber kann ein Fahrzeug von Tesla gemietet werden. Zur Wahl stehen das Model 3, auf das vormals rund drei Viertel der Bestellungen entfielen, sowie das in Deutschland gefertigte Model Y.

BayWa Mobility Solutions bietet nun auch gemeinsam mit Fleetpool kleinen und mittleren Firmenkunden sowie deren Mitarbeitern über eazycars Zugriff auf exklusive Abo-Angebote für E-Fahrzeuge an, wie BayWa mitteilt. Über den BayWa-Kooperationslogin werde Zugang zum marktführenden Mobilitätswebshop von eazycars geboten und Kunden würden von Konditionen profitieren, die „ansonsten nur ausgewählten Großkunden zur Verfügung stehen“. Kunden Nutzer wählen online das Wunschfahrzeug aus und können dieses direkt ohne Anzahlung, Schlussrate oder Startgebühr bestellen.

