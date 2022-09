Wattif EV expandiert nach Deutschland

Der norwegische Anbieter für E-Mobilitätslösungen Wattif EV hat sein Wirkungsgebiet ausgeweitet und nun den Markteintritt in Deutschland bekanntgegeben. Dafür wurde die Wattif Europe GmbH mit Sitz in Braunschweig gegründet.

Nach den Worten von CEO Robert Svendsen sieht Wattif großes Potenzial in Deutschland. „Die Expansion nach Deutschland ist für uns der nächste logische Schritt“, sagt er.

Das Unternehmen baut derzeit Ladeinfrastruktur auf über Tausenden Parkplätzen in Europa auf und fokussiert sich derzeit auf Skandinavien, Großbritannien, Irland, Deutschland und Österreich. Ende März unterzeichnete der Komplettanbieter wie berichtet einen Kooperationsvertrag mit Smart Parkering Sverige, um Ladepunkte auf 250.000 Parkplätzen in Schweden zu installieren.

In Deutschland fiel die Wahl auf die Stadt Braunschweig für ein Büro des Unternehmens, weil die Region Braunschweig-Wolfsburg seit „Jahrzehnten eine Vorreiterrolle in der Mobilitätsforschung und im modernen Automobilbau“ einnehme. Von dort aus wolle Wattif nun zusammen mit seinen Kunden auch in Deutschland die Elektromobilität voranbringen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur müsse deutlich gesteigert werden, um die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland zu steigern, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

„Ein schneller Umstieg auf Elektromobilität ist essenziell für eine nachhaltige Zukunft. Dieses geht nur gemeinsam mit allen Beteiligten, die Parkraum haben oder anbieten. Sei es Parkplatzbetreiber, Gemeinden, Hoteliers oder der Einzelhandel, jeder kann die Zukunft mitgestalten und gemeinsam mit uns an dem Ausbau profitieren“, erläutert Jörg Koch-Losekamm, Geschäftsführer der Wattif Europe GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Gründung der Wattif Europe GmbH nun auch in Deutschland ein starkes Team begrüßen können.“

wattifev.com