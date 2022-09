Sinotruk und Weichai erhalten Auftrag Ã¼ber 1.100 BZ-Lkw

In China haben die China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) und Weichai Power von drei Unternehmen Aufträge über insgesamt 1.100 Brennstoffzellen-Lkw erhalten, die in den nächsten zwei bis drei Jahren ausgeliefert werden sollen.

Bei den 1.100 Fahrzeugen handelt es sich um nicht um ein bestimmtes Modell, sondern verschiedene Typen, darunter 4,5-Tonner, 18-Tonner und 49-Tonner. Die Fahrzeuge sind mit von Weichai entwickelten Brennstoffzellen ausgestattet und haben eine Leistung von 50 kW bis 200 kW.

Der 49-Tonner wird bereits seit dem Jahr 2020 in der Provinz Shandong erprobt. Laut der aktuellen Mitteilung soll das Fahrzeug acht Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer verbrauchen und somit auf eine Reichweite von 600 Kilometern mit einer Tankfüllung kommen. Folglich liegt die Tankgröße in der Größenordnung von 48 Kilogramm H2. In Shandong wurde bereits die passende Tankinfrastruktur entlang der Autobahnen errichtet, um den Bedarf der H2-Lkw abzudecken.

Details zu den leichteren Nutzfahrzeugen werden in der Mitteilung nicht genannt. Dort heißt es nur, dass die Vereinbarung der größte Auftrag für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge in China sei und „einen großen Fortschritt bei der Kommerzialisierung von Logistikfahrzeugen mit grüner Energie“ darstelle. Bei den drei Kunden handelt es sich Qingdao Shengtonghua Automobile Sales & Service, Zibo Zhanhong Automobile und das Logistikunternehmen Tongxin Logistics Technology.

Sinotruck, das aufgrund seines vollen Namens auch als CNHTC abgekürzt wird, ist einer der größten Nutzfahrzeughersteller Chinas. Das Unternehmen sitzt in Jinan in der Provinz Shandong. Auch Weichai kommt aus dieser Provinz, jedoch aus der Stadt Weifang. Das Unternehmen hat als eine der ersten Dieselmotorenfabriken der Volksrepublik China begonnen, ist aber inzwischen auch als Zulieferer in anderen Bereichen aktiv. 2018 hat Weichai bekanntlich eine strategische Partnerschaft mit dem Brennstoffzellenhersteller Ballard Power Systems geschlossen und ist seitdem der größte Einzelaktionär bei Ballard.

prnewswire.com, weichaipower.com