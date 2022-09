Grupo Bimbo erhält weitere 1.001 Elektro-Lieferwagen

Das Backwarenunternehmen Grupo Bimbo hat die Aufnahme von weiteren 1.001 elektrischen Lieferfahrzeugen in seine Flotten in Mexiko angekündigt. Zum Einsatz kommt dabei der Vekstar Stellar des eigenen Tochterunternehmens Moldex, ein E-Transporter mit 1,3 Tonnen Nutzlast und einer Reichweite von 130 Kilometern.

Mit den 1.001 neuen Stromern wird Grupo Bimbo seine Elektroflotte in Mexiko auf mehr als 2.300 Fahrzeuge erweitern. Das Unternehmen will wie berichtet bis Ende 2024 insgesamt 4.000 E-Fahrzeuge in Einsatz haben. Nach eigenen Angaben stellt Konzerntochter Moldex seit 2013 elektrische Lieferfahrzeuge her. Dass Grupo Bimbo als branchenfremder Konzern für sich passende elektrische Auslieferfahrzeuge entwickelt und herstellt, erinnert durchaus an die StreetScooter-Story der Deutschen Post. Die E-Lkw sind demnach nicht nur von Moldex entwickelt worden, sie werden nun von selbiger auch in Lerma im Bundesstaat Mexiko gebaut.

Technische Daten zu den Fahrzeugen werden weiterhin nicht genannt. Dafür teilen die Mexikaner mit, dass 500 der neuen E-Lieferwagen im Vertrieb von Bimbo, die weiteren 501 Exemplare im Vertrieb von Snack-Tochtergesellschaft Barcel eingesetzt werden. Insgesamt kommt die Gruppe nun auf gut 2.300 Elektro-Fahrzeuge im Land, die zudem eigenen Angaben zufolge mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Grupo Bimbo setzt aktuell eine Strategie um, in deren Mittelpunkt sogenannte „ökologische Verkaufszentren“ stehen. Gut 15 dieser Standorte mit Solarpaneelen, Regenwassersammelsystemen, begrünten Wände, natürlicher Beleuchtung und emissionsfreien Fahrzeugen existieren bereits in Mexiko. Die nun neu beschafften Fahrzeuge sollen dazu dienen, weitere 15 solcher Verkaufszentren zu realisieren.

Bei uns dürfte Grupo Bimbo nur wenigen ein Begriff sein. Das Backunternehmen ist allen voran in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Asien aktiv. Insgesamt ist der mexikanische Konzern nach eigenen Angaben in 33 Nationen aktiv. In mehreren Ländern – darunter Mexiko – gilt die Gruppe als größter Lebensmittelproduzent.

grupobimbo.com (auf Spanisch)