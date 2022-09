Japan: SkyDrive zeigt Design seines E-Flugtaxis SD-05

Das japanische Unternehmen SkyDrive zeigt das Design seines in Entwicklung befindlichen E-Flugtaxis SD-05, das bei der Weltausstellung 2025 in Osaka zum Einsatz kommen soll. Das SD-05 ist ein zweisitziges, elektrisch angetriebenes Flugtaxi, das für Flüge bis etwa zehn Kilometer ausgelegt ist.

Beim SD-05 handelt es sich um ein sogenanntes VTOL, also ein Flugtaxi, das vertikal startet und landet. Im Vorwärtsflug soll es eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h erreichen. Das Design und die Spezifikationen sind allerdings noch nicht final, merkt der japanische Entwickler an.

Vor zwei Jahren vollzog SkyDrive mit dem einsitzigen Vorgänger SD-03 bereits einen öffentlichen bemannten Flugtest. Der SD-05 ist nun zweisitzig. Die Fluggastzelle basiere auf „Studien der stromlinienförmigen Formen von Vögeln und Tieren“, so das Unternehmen. Sowohl horizontale als auch vertikale Leitwerke sollen für Stabilität im Flug sorgen. Den Auf- und Vortrieb besorgen zwölf Motor-Propeller-Einheiten.

Mit Blick auf die Entwicklung und Herstellung des Batteriesystems für das SD-05 hatte SkyDrive im Sommer das Unternehmen Electric Power Systems zum Technikpartner gekürt. Der US-Anbieter verfügt über zahlreiche Batteriesysteme, „die derzeit in Demonstrationsgeräten eingesetzt werden“, hieß es im Juli. Mit der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) arbeitet EP Systems derzeit daran, Batterien für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zu zertifizieren. Angestrebt wird die erste TSO (Technical Standard Order) für 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

SkyDrive ist seinerseits in Gesprächen mit dem japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT), um eine Typenzulassung für den SD-05 zu erhalten. Es wäre die erste dieser Art in Japan.

SkyDrive hat seinen Hauptsitz in Toyota City, Präfektur Aichi, und definiert sich als Entwickler und Hersteller von fliegenden Autos und Frachtdrohnen. Diesen Monat hat das Unternehmen erstmals eine Niederlassung außerhalb Japans eröffnet: In den USA bietet SkyDrive nun ebenfalls Luftverkehrslösungen für die letzte Meile an.

en.skydrive2020.com