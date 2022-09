50 eActros LongHaul sollen ab 2024 an Hegelmann Group gehen

Das international tätige deutsche Logistikunternehmen Hegelmann Group hat mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung für die Bestellung von 50 eActros LongHaul unterzeichnet. Die Fahrzeuge sollen ab dem Serienstart 2024 sukzessive an das Familienunternehmen aus Bruchsal ausgeliefert werden.

Den Konzept-Prototyp des eActros LongHaul hatte Mercedes-Benz Trucks vor einigen Tagen auf der IAA Transportation präsentiert. Der eActros LongHaul soll noch in diesem Jahr erstmals auf öffentlichen Straßen getestet werden. Für 2023 ist zudem eine intensive Kundenerprobung mit seriennahen Prototypen vorgesehen. In diesem Zusammenhang unterzeichnete Mercedes-Benz Trucks wie berichtet Absichtserklärungen mit Amazon und Rhenus.

„Um den Transport für die Zukunft nachhaltig und emissionsfrei zu gestalten, brauchen wir viele starke Partner an unserer Seite“, wird Stina Fagerman, Leiterin Vertrieb, Marketing und Services bei Mercedes-Benz Trucks, in der aktuellen Mitteilung zitiert. „Daher freuen wir uns sehr über diese Vereinbarung und das Vertrauen der Hegelmann Group in die Marke Mercedes-Benz Trucks.“

Der eActros LongHaul wird bekannterweise eine Reichweite von rund 500 Kilometern mit einer Batterieaufladung ermöglichen. Das Fahrzeug ist laut Hersteller für dieselben Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit von Fahrzeug und Komponenten wie einen vergleichbaren konventionellen schweren Fernverkehrs-Actros ausgelegt: 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung in zehn Betriebsjahren.

Der eActros LongHaul ist mit Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie- Batterien (LFP) ausgestattet. Drei Batteriepakete liefern eine installierte Gesamtkapazität von über 600 kWh und zwei Elektromotoren als Bestandteil einer neuen eAchse generieren eine Dauerleistung von 400 kW sowie eine Spitzenleistung von über 600 kW.

Der Schwer-Lkw wird den künftigen Lkw-Ladestandard MCS (Megawatt Charging System) unterstützen, sodass die Akkus an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in „deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent“ aufgeladen werden können. Zusätzlich zur Sattelzugmaschine will Mercedes-Benz Trucks direkt ab Marktstart auch Pritschenfahrgestell-Varianten des eActros LongHaul herstellen.

