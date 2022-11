eMobility update: HPC-Laden bei Rewe / Botree Cycling baut in Brandenburg / DC-Lader m. Diagnose

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Mit den folgenden Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in diese neue Woche: Shell eröffnet erste HPC bei Rewe ++ Chinesischer Recycler baut in Brandenburg ++ Vredestein bringt Ganzjahresreifen für E-Autos ++ Schnelllader mit Batteriediagnose ++ Und russische E-Autos als Moskwitsch ++

#1 – Shell nimmt erste HPC bei Rewe in Betrieb

Shell Deutschland und die Rewe Group haben an einer Filiale in Berlin die ersten Shell-HPC-Lader aus ihrer gemeinsamen Kooperation in Betrieb genommen. An insgesamt sechs Ladepunkten kann die Kundschaft dort ihre E-Autos künftig während des Einkaufens wahlweise mit bis zu 150 oder gar bis zu 300 kW laden.

#2 – Botree Cycling aus China baut in Brandenburg

Die wachsende Wertschöpfungslette für Batterien in Brandenburg bekommt einen weiteren Akteur: Das chinesische Unternehmen Botree Cycling will in Guben eine Recyclinganlage für Elektrofahrzeug-Batterien errichten.

#3 – Vredestein: Ganzjahresreifen für E-Fahrzeuge

Apollo Tyres bringt mit dem Vredestein Quatrac Pro EV einen Ganzjahresreifen auf den Markt, der speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt wurde. Er soll sich vor allem durch einen deutlich geringeren Rollwiderstand und besseren Fahrkomfort bei geringerem Geräuschpegel auszeichnen.

#4 – Schnelllader mit integrierter Batteriediagnose

Beim Laden den Zustand der Batterie des Elektroautos erfahren? Das will der südkoreanische Mischkonzern SK ermöglichen – und entwickelt dazu einen Batteriediagnosedienst für Elektrofahrzeuge.

#5 – Kamaz will E-Autos als Moskwitsch bauen

Unter dem Druck westlicher Sanktionen startet in Russland ein neuer Anlauf, Elektroautos im eigenen Land zu produzieren. Der russische Fahrzeughersteller Kamaz will hierzu die Marke Moskwitsch wiederbeleben. Ab Dezember soll in einem ehemaligen Renault-Werk nahe Moskau der Moskwitsch 3 produziert.

