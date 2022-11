Botree Cycling: Chinesischer Recycler baut in Brandenburg

Das chinesische Unternehmen Botree Cycling plant im brandenburgischen Guben die Errichtung einer Recyclinganlage für Elektrofahrzeug-Batterien und eines Ausbildungs- und Trainingszentrums für Batterierecycling-Fachkräfte. In Guben siedelt sich auch ein anderer Branchenakteur an.

Mit der Entscheidung für den brandenburgischen Standort knüpft Botree Cycling an das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium an, das in Guben eine Produktionsanlage für Lithiumhydroxid hochzieht. Die Batterierecycling-Anlage von Botree Cycling soll planmäßig 2025 im Industriegebiet Guben Süd in Betrieb gehen – in dem Jahr, in dem auch Rock Tech seine Anlagen starten will.

Wie die Stadt mitteilt, haben beide Seiten Mitte des Monats eine Absichtserklärung zum Erwerb zweier Grundstücke mit einer Fläche von 3,8 Hektar unterzeichnet. Es handelt sich den Partnern zufolge um den ersten Standort des Unternehmens in Europa. Das geplante Investitionsvolumen von Botree Cycling in Guben beträgt bis zu 100 Millionen Euro. Im laufenden Betrieb werden rund 100 Mitarbeiter vor Ort beschäftigt sein. Darüber hinaus sei das Unternehmen offen für eine Expansion am Standort, heißt es aus dem Rathaus.

Mit der Ansiedlung ist die Stadt sehr zufrieden: Man habe „wieder bewiesen, dass sie (die Stadt, Anm. d. Red.) mit ihrer langen Industrietradition und der vorhandenen Infrastruktur beste Voraussetzungen dafür bietet, ein zentraler Baustein der Batteriewertschöpfungskette und damit Teil des brandenburgischen E-Mobilitätsclusters zu werden“.

Das Portal Cleanthinking.de nennt noch einige Eckpunkte zur Firma und deren Recycling-Technologie. So nennt sich Botree Cycling in China Suzhou Botree Cycling Sci & Tech Co. Ltd und hat im Oktober 2022 „eine nicht exakt bezifferte Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen“, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Belegschaft soll sich unter anderem aus Experten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften oder der KU Leuven zusammensetzen.