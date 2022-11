Designwerk bringt 1.000-kWh-Batterie auch als Autotransporter

Kurz nachdem der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk eine E-Sattelzugmaschine mit einer 1.000-kWh-Batterie präsentiert hat, werden ab sofort Bestellungen für einen in enger Kooperation mit Kässbohrer Transport Technik entwickelten Elektro-Autotransporter mit eben jenen 1.000 kWh Akkukapazität für den internationalen Markt angenommen.

Der mit verschiedenen Hänger- und Aufbau-Varianten von Kässbohrer bestellbare elektrische Car Carrier bietet in der genannten größten Batterievariante laut Designwerk eine Reichweite von bis zu 510 Kilometern. Der Akku des auf einem Basischassis des Volvo FM aufgebauten E-Autotransporters kann mit einer Ladeleistung von 350 kW in unter zwei Stunden von 10 auf 80 Prozent SoC geladen werden. Die vier elektrischen Antriebsmotoren der Zugmaschine bringen 500 kW auf die Straße. Die ersten Auslieferungen sollen im kommenden Jahr in Deutschland stattfinden.

Erst im Frühjahr hatte Designwerk den ersten vollelektrischen Autotransporter des Unternehmens ausgeliefert. Dieses Fahrzeug basiert ebenfalls aus dem Volvo FM und nutzt auch den 500-kW-Antrieb. Die Batterie kam damals jedoch „nur“ auf 900 kWh für rund 450 Kilometer Reichweite. Die 1.000-kWh-Batterie aus der technisch verwandten Sattelzugmaschine war also gewissermaßen naheliegend. Der Sattelschlepper kann mit einer Batterieladung bei voller Beladung übrigens 576 Kilometer weit fahren.

Beim Modell mit einer Batteriekapazität von 1.000 Kilowattstunden sorgen vier modulare Batteriepacks für die benötigte Energie. Je nach Anwendungsfall können diese bei der Bestellung individuell platziert werden. So gibt es Versionen mit 18,75 Meter und mit bis zu 19,75 Meter Grundlänge. „Je nach Anwendungsfall passen wir den Car Carrier an die speziellen Bedürfnisse der Kunden an und garantieren so eine optimale Nutzung“, sagt Markus Erdmann, Produkt Manager E-Lkw bei Designwerk.

Erste Automobillogistiker wie ARS Altmann und Mosolf planen den Einsatz des elektrischen Autotransporters im Frühjahr 2023 mit auf ihre jeweiligen Anwendungsfälle angepassten Versionen. Dabei wird aber nicht das 1.000-kWh-Modell des Autotransporters genutzt: Altmann und Mosolf planen laut Designwerk den schweren Verteilverkehr der Fahrzeuge vom Werk zum Händler mit acht Pkw. Dabei würden „340 bis 500 Kilowattstunden mit einer Reichweite von 260 bis 300 Kilometern“ ausreichen.

Die große Batterie soll für „mittlere und internationale Strecken“ eingesetzt werden – auch für größere Pkw. So sollen auf dem Gliederzug von Kässbohrer bis zu sieben SUV emissionsfrei transportiert werden.

