Stellantis liebäugelt mit Transporter-Umrüstgeschäft

Der Autokonzern Stellantis und das französische Technologieunternehmen Qinomic arbeiten an einem E-Umrüstkonzept für leichte Nutzfahrzeuge. Die Entwicklung der Lösung soll 2023 abgeschlossen und die Markteinführung 2024 gestartet werden – zunächst in Frankreich.

Das Konzept soll sich an Gewerbekunden richten und gewährleisten, dass die Qualität und die Spezifikationen des Herstellers in puncto Sicherheit, Haltbarkeit und Typenzulassung beibehalten werden können. Stellantis teilt mit, dass die elektrische Nachrüstung eine nachhaltige und erschwingliche Lösung für Kunden sein soll, die zwar auf null Emissionen umsteigen und ihre Gesamtbetriebskosten senken, aber ihre bisherigen Fahrzeuge behalten möchten.

Vonseiten Stellantis‘ sind an dem Projekt die beiden Geschäftsbereiche Circular Economy und Nutzfahrzeuge beteiligt, außerdem das Stellantis Ventures Studio. Als Umrüstpartner agiert Qinomic, der sich selbst als Lösungsentwickler zur Aufwertung von bestehenden Verbrennerflotten bezeichnet. Das bei Aix-en-Provence ansässige Unternehmen gibt an, über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie, insbesondere in der Elektronik- und Fahrzeugarchitektur, zu verfügen. Ziel sei es, eine führende Position im Upcycling-Engineering einzunehmen und die Einführung kohlenstofffreier Lösungen bei längeren Fahrzeug-Lebenszyklen zu beschleunigen.

Die gemeinsame Entwicklung des Konzepts soll kommendes Jahr abgeschlossen und mit dem Feedback von Kunden kombiniert werden, die erste Demofahrzeuge fahren. Die Markteinführung soll dann 2024 in Frankreich beginnen.

„Die Nachrüsttechnologie wird die führende Rolle von Stellantis bei emissionsfreien Mobilitätslösungen für Gewerbekunden stärken und unser Angebot elektrifizierter Transporter ergänzen“, äußert Xavier Peugeot, Senior Vice President Commercial Vehicle Business Unit bei Stellantis.

Laut Frédéric Strady, Mitbegründer und CEO von Qinomic, ist die Kooperation mit Stellantis ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Qinomic. „Er wird dazu beitragen, dass wir einige der innovativen Technologielösungen, die wir für die Nachrüstbranche entwickeln, vollenden und einsetzen können.“

media.stellantis.com