eMobility update: Mercedes zeigt elektrischen Camper / VW ändert Trinity-Plan / Evergrande Hengchi 5

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in das zweite Adventswochenende: VW stellt ID.3-Angebot um ++ Tesla eröffnet neues Service Center bei München ++ Serienproduktion des Lightyear 0 gestartet ++ Abt e-Line entwickelt H2-Transporter ++ Und Honda plant Wasserstoff-Kleinserie ++

#1 – VW plant wohl Flaggschiff-Modell Trinity neu

Der neue VW-Konzernchef Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer justieren die Planungen ihrer Vorgänger nach. Laut einem Medienbericht ist dabei auch der Designentwurf des neuen Elektro-Flaggschiffs Trinity durchgefallen – das Modell wird demnach neu geplant.

#2 – Evergrande pausiert Produktion mangels Nachfrage

Evergrande New Energy Vehicle, die E-Auto-Sparte des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, hat offenbar die Serienproduktion ihres einzigen Modells Hengchi 5 ausgesetzt.

#3 – Mercedes zeigt Camper-Version des EQT

Mercedes-Benz Vans hat die Studie eines vollelektrischen Micro-Campers vorgestellt. Zugleich haben die Stuttgarter damit auch einen Ausblick auf das Serien-Design des EQT gegeben – in Abgrenzung zum eCitan. Beim Antrieb der Camper-Studie Concept EQT Marco Polo gibt es keine Überraschung.

#4 – Audi und EnBW erproben Second-Life-Speicher

Audi und EnBW haben auf dem Kraftwerksgelände der EnBW einen stationären Energiespeicher in Betrieb genommen. Der neue Batteriespeicher in Heilbronn besteht aus zwölf Hochvolt-Batteriesystemen, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen von Audi stammen.

#5 – Fahrverbote für Elektroautos in der Schweiz?

In den vergangenen Tagen kursierten viele Medienberichte, die zumindest in ihren Überschriften suggerierten, dass die Schweiz Fahrverbote für Elektroautos plane. Was steckt dahinter? Nun, ganz so wild ist es nicht. Basis für die Berichte ist die „Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie“.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>