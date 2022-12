Evergrande NEV: Offenbar Fertigungsstopp mangels Nachfrage

Evergrande New Energy Vehicle, die E-Auto-Sparte des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, hat offenbar die Serienproduktion ihres einzigen Modells Hengchi 5 ausgesetzt – wegen fehlender Neuaufträge.

Das geht aus einem Bericht von Reuters hervor. Die Nachrichtenagentur stützt sich dabei auf Aussagen von zwei Insidern. Demnach fehlt es aktuell offenbar an neuen Bestellungen, nachdem die ersten 100 Exemplare des Hengchi 5 im Oktober ausgeliefert worden waren. Den Quellen zufolge hat Evergrande NEV aktuell die Fertigung unterbrochen – für wie lange, ist bislang unklar.

Die beiden Insider äußerten nach Angaben von Reuters auch, dass viele Mitarbeiter noch keine Gehälter für Oktober und November erhalten hätten. Das Unternehmen soll Entlassungen und das Aussetzen von Gehaltszahlungen planen. Evergrande reagierte der Nachrichtenagentur zufolge nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die E-Auto-Sparte des hoch verschuldeten Immobilienkonzerns gilt schon seit mehreren Jahren immer wieder als Übernahmekandidat. Zuletzt schien aber mit der im September aufgenommenen Serienfertigung des Hengchi 5 und dem für das zweite Halbjahr 2023 angekündigten Hengchi 6 Zuversicht einzukehren. Denn das Jahr lief alles andere als beständig: Evergrande hatte bereits im Januar 2022 den Produktionsbeginn des Hengchi 5 verkündet – damals wurde das Exemplar 00001 in Türkis gebaut. Allerdings sollen in der Folge innerhalb eines halben Jahres nur 200 Exemplare des E-SUV gebaut worden sein.

Evergrande NEV startete jedenfalls im Juli 2022 den Vorverkauf des Hengchi 5. Mitte August gab es dann wieder Gerüchte über andauernde finanzielle Schwierigkeiten und eine mögliche Übernahme von Evergrande NEV durch einen anderen Autobauer, was Evergrande allerdings später dementierte. Nun also der erneute Hinweis auf eine Produktionsunterbrechung angesichts mangelnder Nachfrage. Laut Reuters fällt dieser Einschnitt in eine Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs in China und des sich gleichzeitig verschärfenden Wettbewerbs unter Herstellern von E-Autos.

reuters.com