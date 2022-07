Evergrande Auto läutet Vorverkauf des ersten E-Autos ein

Zuvor stand ein Preis von rund 200.000 Yuan im Raum, das Unternehmen hat den Hengchi 5 also etwas günstiger eingepreist. Bei der Veranstaltung betonte der Präsident von Evergrande Auto, Liu Yongzhuo, dass das Modell der beste E-SUV unterhalb von 300.000 Yuan sei. Allerdings äußern selbst chinesische Medien Zweifel, ob die Verbraucher das Fahrzeug trotz der vermeintlich günstigen Preises kaufen werden – angesichts der Schuldenkrise bei dem Mutterkonzern scheint vielen potenziellen Kunden die Zukunft des Autobauers zu ungewiss. Klarheit werden dann erst die Verkaufszahlen in einigen Monaten bringen. cnevpost.com , scmp.com

Das E-SUV ist damit deutlich günstiger als das Tesla Model Y (316.900 Yuan) und der Nio EC6 (396.000 Yuan), aber etwas teurer als der Xpeng G3 (168.900 Yuan). Die Auslieferungen des Hengchi 5 sollen im Oktober 2022 beginnen und Evergrande NEV strebt an, die ersten 10.000 Fahrzeuge bis zum ersten Quartal 2023 fertigzustellen. Die Produktion läuft wie berichtet schon seit Januar – wie viele Fahrzeuge Evergrande Auto bereits vorproduziert hat, ist nicht bekannt.

Evergrande New Energy Vehicle, die E-Auto-Sparte des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, hat in China mit dem Vorverkauf ihres ersten Modells begonnen. Damit steht nun auch der Preis fest. Der Hengchi 5 ist ab 179.000 Yuan erhältlich, umgerechnet rund 26.150 Euro.

