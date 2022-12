United Airlines investiert in Entwickler von Natrium-Ionen-Batterien

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat ein strategisches Investment in Natron Energy getätigt. United geht es dabei aber nicht um die Elektrifizierung der Flugzeuge – sondern der Bodenfahrzeuge, die für die Fluggesellschaft unterwegs sind.

Natron Energy ist wie berichtet ein US-amerikanischer Entwickler von Natrium-Ionen-Batterien. Das Investment von United Airlines in nicht kommunizierter Höhe erfolgt in erster Linie vor dem Hintergrund der Elektrifizierung des Bodenbetriebs der Fluggesellschaft. United verfügt über mehr als 12.000 motorisierte Bodengeräte, von denen derzeit etwa ein Drittel elektrisch betrieben wird.

Die Natrium-Ionen-Batterien könnten zur Unterstützung einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, wie United in der Mitteilung schreibt. Darunter sei das Laden von elektrischen Bodengeräten und von erwarteten künftigen elektrischen Flugzeugen wie E-Flugtaxis, sowie für den Flughafenbetrieb, um den Strombedarf zu steuern.

Natron Energy plant mit dem Investment die Produktion in seinem Werk in Holland im US-Bundesstaat Michigan zu beschleunigen und dort 2023 die Serienproduktion von Na-Ion-Batterien zu starten. In welchem Umfang das geschehen soll, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

„United Airlines Ventures wurde gegründet, um Unternehmen zu identifizieren, die bei der nächsten Generation innovativer und emissionsreduzierender Technologien führend sind“, sagt Michael Leskinen, Präsident von United Airline Ventures. „Von Anfang an haben wir uns in erster Linie auf Technologien konzentriert, die dazu beitragen sollen, die CO2-Emissionen unserer Flugzeuge zu reduzieren. Die hochmodernen Natrium-Ionen-Batterien von Natron stellten eine ideale Gelegenheit dar, unser Nachhaltigkeits-Investitionsportfolio potenziell auf unseren Bodenbetrieb auszudehnen.“

Colin Wessells, CEO von Natron Energy, ergänzt: „Unsere Batterien liefern über kurze Distanzen die hohe Leistung, die Bodendienstgeräte benötigen, und im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien sind die Batterien von Natron nicht entflammbar und können sicher im Bodendienst eingesetzt werden.“

