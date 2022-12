Glencore bezieht Recycling-Material von ACE

ACE Green Recycling und Glencore haben eine langfristige Liefervereinbarung für recyceltes Blei sowie für weitere Endprodukte auf der Basis von Batteriemetallen aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien geschlossen.

Die 15-Jahres-Vereinbarung soll es Glencore nach eigenen Angaben ermöglichen, bis zu 100 Prozent der Produkte von ACE aus vier seiner geplanten Recyclingparks für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien zu kaufen, die in den Vereinigten Staaten, Indien und Thailand gebaut werden. Das US-Recycling-Technologieunternehmen will dabei nicht nur EV-Batterien verwerten, sondern zum Beispiel auch die immer noch verbreiteten Blei-Säure-Batterien aus elektrischen Gabelstaplern.

Nach ihrer Inbetriebnahme sollen diese Recyclingparks nach Schätzungen von ACE insgesamt 1,6 Millionen Tonnen recycelter Metalle produzieren, die etwa Blei, Lithium, Nickel und Kobalt enthalten. Die Rückgewinnungsraten gibt ACE mit von über 99 Prozent bei Blei-Säure-Batterien bzw. 98 Prozent bei Lithium-Ionen-Batterien an.

„Unsere Partnerschaft mit ACE unterstützt unser Ziel, eine führende globale Zirkularitätsplattform für Batteriemetalle zu schaffen“, sagt Kunal Sinha, Recyclingleiter bei Glencore. „Diese Recyclingparks bieten nicht nur eine einzigartige nationale, sondern auch regionale Lösung zur Förderung der Zirkularität bei Batterien – sowohl bei Hoch- als auch bei Niederspannung. Die Partnerschaft wird auch unser Bestreben unterstützen, bis 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu werden.“

Die erste Anlage von ACE in Ghaziabad, Indien, soll noch im Dezember in Betrieb gehen. Dort sollen verschiedene Lithium-Batteriechemien aufgearbeitet werden, etwa Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NCM), Lithium-Kobaltoxid (LCO) und Lithiumeisenphosphat (LFP). Im Q4 2023 sollen ein zweites indisches Werk in Mundra und das Vorzeige-Werk in Texas in Betrieb gehen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Glencore und tragen gemeinsam dazu bei, die globale Elektrifizierung nachhaltig zu gestalten“, sagt Nishchay Chadha, Mitbegründer und CEO von ACE. „Um eine grünere Zukunft zu sichern, müssen wir nachhaltige und lokalisierte zirkuläre Lieferkettenlösungen schaffen, um sicherzustellen, dass diese kritischen Batteriematerialien unbegrenzt verfügbar sind.“

