NIAG bestellt zwölf E-Busse bei Ebusco

Ebusco hat mit der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) einen Vertrag über zwölf Elektrobusse unterzeichnet. Die Auslieferung der zwölf Meter langen Ebusco 3.0 ist für Ende 2023 geplant.

Die NIAG ist mit einem Busliniennetz von mehr als 2.200 Kilometern und 36,5 Millionen Fahrgästen pro Jahr ist der größte Anbieter im öffentlichen Busverkehr am Niederrhein. Das Unternehmen mit 800 Mitarbeitern gehört (wie der ÖPNV-Betreiber Transdev) zur Rethmann-Gruppe.

Die zwölf Ebusco 3.0 sollen in den Kreisen Wesel und Kleve eingesetzt werden. Nähere Details zu dem geplanten Einsatz, etwa die Buslinien oder das Ladekonzept, werden in der Mitteilung nicht genannt. Klar ist nur: Für diesen Auftrag hat sich Ebusco in einer sogenannten Mini-Ausschreibung „gegen andere bevorzugte Lieferanten“ durchgesetzt.

Beim Ebusco 3.0 handelt es sich um das neueste Modell des niederländischen Herstellers – der Ebusco 2.2 ist aber weiterhin im Programm. Der 3.0 wurde 2019 erstmals vorgestellt und zeichnet sich unter anderem durch seine Leichtbau-Konstruktion aus. Das soll die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen.

„Wir freuen uns, dass wir die ersten 12 Elektrobusse für die NIAG bei Ebusco bestellt haben. Dieser erste Auftrag ist der erste wichtige Schritt zur Elektrifizierung der gesamten Busflotte“, sagt Hendrik Vonnegut, Vorstandsmitglied der NIAG.

Peter Bijvelds, CEO von Ebusco, ergänzt: „Nachdem wir bereits mehr als 170 Busse an Transdev geliefert haben, ist dieser Auftrag eine klare Anerkennung für Ebusco, und wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Transdev und NIAG.“

ebusco.com