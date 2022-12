Solithor errichtet Solid-State-Batteriezentrum in Belgien

Der Batterieentwickler Solithor will sein europäisches Kompetenzzentrum für Festkörper-Batterien in Belgien ansiedeln. Hierfür hat das Unternehmen einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Punch Powertrain geschlossen, um Zugang zu einem 3.000 Quadratmeter großen Werksgelände in Sint-Truiden zu erhalten.

Noch im nächsten Jahr will Solithor – in der Eigen-Schreibweise SOLiTHOR, um sowohl das „Sol“ für Solid und „Li“ für Lithium zu betonen) die Vorproduktion seiner Festkörper-Technologie beginnen. Der Bezug der Flächen ist bereits für den Januar 2023 geplant. Für die Test- und Produktionsräume hat Solithor den Spezialisten Munters den Auftrag erteilt, einen 400 Quadratmeter großen Trockenraum zu errichten. Der Auftrag hat einen Wert von „mehreren Millionen Euro“.

Innerhalb von drei Jahren will das Unternehmen seine Produktion so weit erweitern, dass dort ganze Batteriemodule und -systeme als Proof-of-Concept sowie „Prototypbatterien für Hersteller von Elektrofahrzeugen und den Luftfahrtsektor“ gebaut werden können.

„Solithor kann jetzt mit der Unterstützung unserer Investoren schnell die Produktion und Herstellung unserer Festkörper-Lithiumbatterien hochskalieren“, sagt Gründer und CEO Huw Hampson-Jones. „Es bedeutet, die Kommerzialisierung unserer Zell- und Batteriesystemtechnologie voranzutreiben. Dies ist nicht nur für Belgien, sondern für ganz Europa ein bedeutender Schritt nach vorn und bedeutet weniger Abhängigkeit von Asien oder den Vereinigten Staaten.“

Bei Punch Powertrain handelt es sich um einen belgischen Getriebehersteller, der unter anderem gemeinsam mit Stellantis auch Getriebe für Hybridfahrzeuge entwickelt und herstellt.

solithor.com