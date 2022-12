Bestellstart für Mercedes EQE SUV

Der Mercedes EQE SUV kann ab sofort europaweit bestellt werden. Die Verkaufsfreigabe startet mit dem AMG EQE 43 4MATIC, der in Deutschland zu Preisen ab 124.920,25 Euro angeboten wird. Offen ist noch, wann die Auslieferungen beginnen sollen.

Weitere Varianten des Mitte Oktober präsentierten EQE SUV werden laut Hersteller ab Frühjahr 2023 bestellbar sein: Die Basisversion 350+ wird ab 86.810,50 kosten, die Variante 350 4MATIC ab 89.547,50 und der 500 4MATIC mindestens 99.841 Euro. Alle hier genannten Preise sind die Bruttopreise für Deutschland, in anderen Ländern können sie abweichen.

Wohl auch um die Produktion etwas zu vereinfachen, hat Mercedes nach eigenen Angaben „wichtige Ausstattungen“ zu vier Paketen gebündelt. Diese heißen Advanced, Advanced Plus, Premium sowie Premium Plus und bauen aufeinander auf. Bei einigen Modellvarianten sind mitunter Pakete bereits Teil der Serienausstattung. So kommt der zum Bestellstart erhältliche EQE 43 4MATIC immer mit dem Premium-Paket – das später bestellbare Basismodell EQE 350+ hingegen nicht.

Das EQE SUV soll als „Vielzweck-Variante der Business-Limousine EQE“ ein besonders großes Feld abdecken. Einerseits ist das SUV das kürzeste der vier großen Mercedes-Modelle, der Radstand ist mit 3,03 Metern sogar neun Zentimeter kürzer als bei der EQE Limousine. Da er mit 1,69 Metern deutlich höher ist, soll er laut der Mercedes-Mitteilung „zu den geräumigsten Vertretern seiner Klasse“ gehören. Da das neue Modell die „wesentlichen Innovationen des EQS“ erhält und gleichzeitig dynamischer (und mit einem cW-Wert von 0,25 auch aerodynamischer) als das größere EQS SUV ist, soll der EQE SUV Mercedes zufolge besonders vielseitig sein – ohne Abstriche bei Hightech und Luxus zu machen.

Die Antriebe sind aus der Limousine bekannt: Es gibt einen Hecktriebler (den 215 kW starken 350+) und vier Allradler. Diese reichen vom EQE 350 4MATIC (mit ebenfalls 215 kW) und EQE 500 4MATIC (300 kW) bis zu den AMG-Varianten. Der EQE 43 4MATIC leistet 350 kW. Der im Oktober ebenfalls angekündigte EQE 53 4MATIC von Mercedes-AMG soll auf 505 kW kommen – diese Variante wird in der Mitteilung zum Bestellstart nicht mehr erwähnt. Wann sie bestellbar sein wird und zu welchem Preis ist derzeit nicht bekannt.

Ebenfalls offen ist, wann genau die nun bestellbaren Exemplare des EQE SUV an die Kunden übergeben werden sollen: Zum Auslieferungsbeginn macht Mercedes keinerlei Angaben. Zur Premiere im Oktober hieß es nur, dass die Produktion der Kundenfahrzeuge in diesem Dezember anlaufen soll.

