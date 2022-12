Nio eröffnet erstes „Nio House“ in Berlin

Der chinesische Elektroauto-Hersteller hat in Berlin das erste „Nio House“ Deutschlands eröffnet. Direkt am Breitscheidplatz gelegen, verbindet es auf über 2.200 Quadratmetern Showroom, verschiedene Meetingräume und ein Café.

Seine europäische Markteinführung hatte Nio im Oktober ebenfalls in Berlin gefeiert, allerdings noch im Tempodrom. Damals wurde angekündigt, dass das Berliner Nio House bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Nun fand die Eröffnung am Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin (Ecke Kantstrasse 163-167) statt.

Bislang sind weltweit bereits 90 dieser Zentren gebaut und in Betrieb, die meisten davon natürlich in China. Das erste „Nio House“ außerhalb Chinas wurde 2021 in Oslo eröffnet. Sowohl in Oslo als auch Berlin war das dänische Designbüro Schmidt, Hammer & Lassen verantwortlich.

In Deutschland sind weitere Nio Houses in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf aktuell in Planung.

Die Nio Houses sollen weit mehr sein als ein Auto-Showroom. Sie sind laut Nio als „offener, einladender Ort für Nio User und die Community“ konzipiert, „um unvergessliche Momente zu erleben und sie miteinander zu teilen“. So sollen zum Beispiel Nio-Kunden die Flächen nutzen, um „ mit Kolleginnen und Kollegen an Projekten arbeiten, mit Freundinnen und Freunden Partys feiern und sogar ein privates Konzert organisieren“, wie es in der Mitteilung heißt. Neben solchen „besonderen Veranstaltungen“ soll es aber zum Beispiel auch Yoga-Kurse, Vorträge mit exklusiven Gästen oder Design-Kurse.

„Die Eröffnung des Nio House in Berlin ist für uns ein weiterer Meilenstein, der die Marke Nio über das Fahrzeug hinaus erlebbar macht und sehr gut unseren Fokus auf die NIO User und den Ausbau der Community unterstreicht“, sagt Ralph Kranz, General Manager der Nio Deutschland GmbH. Julian Schreiner, City Manager Berlin, ergänzt: „Das Nio House ist gleichermaßen Begegnungsstätte und Showroom, der die Welt in die Nio Marken- und Produktwelt eröffnet.“

Quelle: Info per E-Mail