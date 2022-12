SVOLT präsentiert neues Batteriepack „Dragon Armor Battery“

Der aus dem chinesischen Autobauer Great Wall hervorgegangene Batteriehersteller SVOLT hat seine Batteriepack-Innovation vorgestellt, die für eine erhöhte Sicherheit sorgen und größere Reichweite ermöglichen soll. Die neue „Dragon Armor Battery“ kann ab sofort von Kunden weltweit vorbestellt werden.

Wie SVOLT mitteilt, soll das neue Batteriepack voraussichtlich 2023 in ersten Serienmodellen zum Einsatz kommen, unter anderem in einem SUV und einem Coupé. Konkrete Modelle oder der Fahrzeughersteller werden jedoch nicht genannt. Wie schon bei der Blade-Batterie von BYD und dem Qilin-Akku von CATL handelt es sich auch bei der Dragon Armor Battery von SVOLT nicht um eine neue Zellchemie mit höherer Energiedichte, sondern um ein neu konstruiertes Batteriepack.

Je nach der Chemie der in der Dragon Armor Battery eingesetzten Zellen sollen Reichweiten von über 800 Kilometer (LFP) bis über 1.000 Kilometern (NCM) möglich sein. Bei den LFP-Zellen soll die volumetrische Pack-Effizienz um 76 Prozent höher sein. Zu den NCM-Zellen hat SVOLT eine andere Angabe veröffentlicht: Diese Zellen sollen mit bis zu 4C geladen werden können.

Zu der erhöhten Sicherheit des Batteriepacks sollen vor allem neue Überdruckventile beitragen, wie der Hersteller angibt. Demnach seien die Cell Blast Valves nun an der Unterseite (anstelle der üblichen Oberseite) des Packs platziert. Geht eine einzelne Zelle thermisch durch, könne sich das mit einem oben angebrachten Druckventil auf benachbarte Zellen ausbreiten – mit dem neu konstruierten Ventil an der Unterseite könne der Druck schnell genug abgebaut werden so SVOLT.

Um die Sicherheit und Schnellladefähigkeit zu verbessern, verfügt das Pack zudem über ein doppelseitiges Kühldesign. Damit sollen die Zellen auf einer größeren Fläche mit der Kühlplatte in Kontakt kommen, was die Wärmeübertragungskapazität um 70 Prozent verbessern soll.

Ausgelegt ist die Dragon Armor Battery eher für kleinere Fahrzeuge, konkret vom A00- bis zum C-Segment. Da auch die Anzahl der strukturellen Komponenten um 20 Prozent reduziert wurde, sollen die Batteriepacks auch günstiger und leichter sein.

cnevpost.com