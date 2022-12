eMobility update: Voyah bringt E-Limousine / VW will EU-Abgasnorm erfüllen / Österreich´s Kaufprämie

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“! Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute: VW will Flottengrenzwerte ohne CO2-Pool erreichen ++ Österreich verlängert Kaufprämien ++ Voyah bringt E-Limousine als drittes Modell ++ Designwerk enthüllt MCS-Ladestation ++ Hamburger E-Busflotte hinter Zeitplan ++

#1 – VW will Grenzwerte ohne CO2-Pool erreichen

Volkswagen rechnet damit, in diesem Jahr die europäischen Abgasnormen zu erfüllen, ohne auf den Verkauf von Elektroautos durch andere Unternehmen angewiesen zu sein. Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Dokumente der EU-Kommission berichtet, sind die chinesischen Hersteller Geely, Nio und SAIC nicht mehr im CO2-Pool des Volkswagen-Konzerns in der EU.

#2 – Österreich verlängert eMobility-Kaufprämien

In Österreich wird die Förderung der E-Mobilität durch das Klimaschutzministerium im kommenden Jahr verlängert. Auch die Automobilimporteure sowie die Zweiradimporteure bleiben an Bord. Allerdings ist das Budget kleiner als in diesem Jahr, zudem gibt es weitere Detail-Änderungen.

#3 – Voyah bringt E-Limousine als drittes Modell

Dongfengs Elektroauto-Marke Voyah hat ihr drittes Modell für den chinesischen Markt vorgestellt. Die rund fünf Meter lange E-Limousine mit zweimotorigem Allradantrieb leistet 375 kW und ist mit zwei Batteriegrößen erhältlich. Die neue Limousine ist rund 5 Meter lang – bei exakt drei Metern Radstand.

#4 – Designwerk: MCS-Ladestation mit Batteriepuffer

Der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk hat eine neuartige Ladestation der Megawatt-Klasse vorgestellt. Diese soll das Schnellladen von E-Lkw innerhalb von 45 Minuten ermöglichen. Im Frühjahr 2023 soll die Ladestation im Container-Format erstmals elektrische Trucks laden.

#5 – Hamburger E-Busflotte hinter Zeitplan

Die Umstellung der Hamburger Busflotte auf E-Fahrzeuge kommt offenbar langsamer voran als geplant. Zum Jahresende werden wohl mehr als 50 Fahrzeuge fehlen – weil die Hersteller aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht so schnell produzieren können wie erhofft. Laut der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage wird die Hochbahn bis zum Jahresende über 145 E-Busse verfügen.

