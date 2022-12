VW stellt Konzern-Einkauf neu auf

Volkswagen hat angekündigt, zum Jahreswechsel das Einkaufsressort auf Konzernebene sowie bei den Marken VW Pkw und MAN Truck & Bus neu aufzustellen. Dirk Große-Loheide übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 den Konzerneinkauf.

Der derzeitige Audi-Manager Große-Loheide wird zudem in die Erweiterte Konzernleitung berufen, in der der Konzern die Querschnittsfunktionen Einkauf und Produktion, Qualität und Vertrieb sowie Design und Entwicklung bündelt. Gleichzeitig wird er zum Einkaufsvorstand der Marke VW Pkw berufen. Bei Audi wird das Vorstandsressort Beschaffung und IT zunächst kommissarisch von Große-Loheide weitergeführt, bis seine Nachfolge geregelt ist.

Er folgt auf Murat Aksel, der ab 2023 in den Vorstand der MAN Truck & Bus berufen wird. Aksel übernimmt das Einkaufsressort dort von Stefan Gramse, der bei Volkswagen eine Konzernfunktion übernehmen wird. Aksel hatte seit Januar 2021 als Mitglied des Konzernvorstands und Chief Purchasing Officer (CPO) die Gesamtverantwortung im Volkswagen Konzern für die Steuerung des Materialeinkaufs sowie für die Bereitstellung von Dienstleistungen getragen und in Personalunion das Einkaufsressort der Marke Volkswagen Pkw verantwortet.

„Die Sicherstellung robuster Lieferketten ist für einen global aufgestellten Konzern wie Volkswagen erfolgsentscheidend. Mit der Neuaufstellung stärken wir die Einkaufsfunktion auf Konzernebene sowie in zwei Kernbereichen“, sagt VW-Konzernchef Oliver Blume. „Bei der Volumenmarke Volkswagen Pkw und bei MAN Truck & Bus übernehmen mit Dirk Große-Loheide und Murat Aksel künftig zwei krisenerfahrene Spitzenmanager die Verantwortung für diese zentrale Aufgabe. Damit stellen wir sicher, dass die strategische Neuausrichtung der Konzernbeschaffung weiter mit Hochdruck vorangetrieben wird.“

Blume dankte auch ausdrücklich Murat Aksel. Er habe „in einer außergewöhnlich herausfordernden Zeit die Weichen für die strategische Neuausrichtung des Einkaufs gelegt. Bei MAN Truck & Bus wird er daran anschließen“, so der VW-CEO. Auch Große-Loheide soll den von Aksel eingeschlagenen Weg „mit Nachdruck fortsetzen“. „Seine Aufgabe wird es sein, die Lieferketten in enger Zusammenarbeit mit den Zulieferern weiter zu stabilisieren, damit wir die Produkte so schnell wie möglich an unsere Kundinnen und Kunden liefern können“, sagt Blume.

Der Umbau der VW-Führungsmannschaft durch Blume geht damit weiter: Vor einigen Tagen hatte Volkswagen bereits angekündigt, im Zuge des Wandels zur Elektromobilität und Digitalisierung, die markenübergreifenden Funktionen Qualität und Design neu aufzustellen.

volkswagen-newsroom.com