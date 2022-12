VW stellt Ressorts Qualität und Design neu auf

Im Zuge des Wandels zur Elektromobilität und Digitalisierung hat der VW-Konzern angekündigt, die markenübergreifenden Funktionen Qualität und Design neu aufzustellen. Ziel sei die engere Anbindung an die Hauptmarken Volkswagen Pkw, Audi und Porsche, um den konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden sicherzustellen.

Wie es in der Volkswagen-Mitteilung heißt, verspreche sich der Konzernvorstand von der Neuaufstellung angesichts des rasanten Wandels in der Industrie und den damit verbundenen Anforderungen „eine klarere Priorisierung und schnellere Umsetzung“. Die Kritik an der Qualität von wichtigen Fahrzeugen wie dem ID.3 (aber auch bei den Verbrenner-Baureihen wie dem Golf) hat nun also auch personelle Konsequenzen – und der neue Konzernchef Oliver Blume kann seine Strategie besser umsetzen.

Um die Anbindung an die Hauptmarken zu stärken, werden die beiden Aufgaben auch von Managern der Marken Audi und Porsche übernommen. Auf Qualitäts-Chef Frank Welsch (Ruhestand) folgt zum Jahreswechsel Michael Neumayer – zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter Unternehmensqualität bei Audi. Die Leitung des Konzernressorts Design wird ab 1. Januar 2023 Michael Mauer von Porsche ebenfalls in Personalunion übernehmen. Er folgt auf Klaus Zyciora, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen.

Nach dem Umbau des Konzernvorstands im September mit Blume an der Spitze (der das Gremium direkt um zwei Köpfe verkleinert hat), geht der Umbau nun auch eine Management-Ebene darunter weiter. Die beiden Personalwechsel bei Qualität und Design sind direkt auf Blume zurückzuführen: Der hatte im Konzernvorstand die Verantwortung für die Strategie, Qualität, Design sowie die Software-Tochter Cariad übernommen.

„Erstklassige Qualität und ikonisches Design sind seit jeher die Leistungsmerkmale des Volkswagen Konzerns und seiner Marken,“ kommentierte CEO Oliver Blume die Neuaufstellung. „Mit der konzernweiten Führung über die Marken verstärken wir den Fokus auf unsere Kunden.“ Blume bedankte sich auch bei Welsch und Zyciora, der etwa das Design der ID.-Familie geprägt hat.

Der neue Leiter Qualitätsmanagement Neumayer ist seit 1986 für den Volkswagen Konzern tätig und verfügt über umfassende Führungserfahrung aus verantwortlichen Positionen in den Qualitätsorganisationen von Audi und Porsche sowie der Technischen Entwicklung von Audi. Für Design-Chef Mauer ist die Aufgabe bekannt: Er hatte die Konzern-Rolle neben seiner Funktion bei Porsche bereits zwischen 2015 und 2020 inne.

