Toyota investiert in Europa-Werke für Hybrid-Fertigung

Toyota hat eine Investition in Höhe von 77 Millionen Euro für die Fertigung von Hybridantrieben der fünften Generation in seinen Werke in Polen und Großbritannien angekündigt. Zum Einsatz soll der Antriebsstrang erstmals im neuen Corolla kommen.

Sieben Produktionslinien werden in den beiden Werken von Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) und Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) modernisiert, bevor die Produktion der Hybridmotoren und -getriebe anläuft. Das Hybridsystem der fünften Generation verfügt laut Toyota über „leichtere, kompaktere und leistungsstärkere Elektromotoren“, die das elektrische Antriebsverhältnis im Hybridsystem erhöhen. Die Systemleistung liegt bei 103 kW.

Konkret werden in Polen sowohl das Hybrid-Getriebe als auch die beiden Elektromotoren MG1 und MG2 hergestellt. Der Hilfsmotor MG1 dient als Anlasser für den Benzinmotor, erzeugt Strom für den größeren Elektromotor MG2 und lädt die Batterie auf. Zudem wird der MG1 für die Rekuperation genutzt. In Großbritannien erfolgt die Montage des 1,8 Liter großen Benziners für das Hybrid-System. Die Montage des Corolla Hybrid für die europäischen Märkte erfolgt wiederum in der Türkei.

„Die Hybridtechnologie findet sich heute in 70 beziehungsweise 85 Prozent der bei TMMP und TMUK produzierten Motoren und Getriebe“, sagt Marvin Cooke, Executive Vice President für die Produktion bei Toyota Motor Europe. „Darin spiegelt sich die stetig wachsende Kundennachfrage nach Hybridfahrzeugen von Toyota wider.“

toyota-media.de