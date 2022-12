Aviloo und TÜV SÜD bieten „Flash-Test“ für Autohäuser und Flottenbetreiber

In Kooperation mit dem österreichischen Batterieanalytik-Startup Aviloo bietet der TÜV SÜD den sogenannten „Flash-Test“ für Autohäuser und Flottenbetreiber an. Kunden sollen so beim Ankauf oder Rücklauf schnell Informationen über den Zustand der Batterie erhalten.

Einen solchen Test für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen hatte Aviloo bereits im September angekündigt. Aktuell läuft das Verfahren im Testbetrieb bei Leasing-Rückläufern verschiedener Fahrzeughersteller und in Autohäusern.

Bereits zu Beginn des Jahres starteten die Kooperationspartner Aviloo und TÜV SÜD mit einem State-of-Health-Test (SoH) speziell für Privatkunden. Der neue Flash-Test hingegen ist wie erwähnt für den B2B-Bereich konzipiert.

Zur Durchführung des Tests wird ein Diagnosegerät mit der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs verbunden. Danach analysiert das Gerät verschiedene technische Parameter der Batterie. Auf dieser Basis soll dann der Zustand der Batterie bestimmt werden können. Die Ergebnisse sendet das Diagnosegerät zur Auswertung in die Aviloo-Cloud. Treten dabei Auffälligkeiten auf, wird die Antriebsbatterie dem genaueren SoH-Verfahren unterzogen.

Der Test, der nur drei Minuten dauern soll, eignet sich vor allem für Unternehmen, die an schnellen, kostengünstigen Lösungen interessiert sind, wie zum Beispiel Leasing-Unternehmen, Autohändler und Prüfgesellschaften. Da der Flash-Test keine Testfahrt erfordert, kann dieser auch bei einer größeren Menge an Leasing-Rückläufern auf einen Schlag angewendet werden.

„Der Flash-Test zeigt, wie wir mit Hochdruck immer wieder an neuen Testmethoden arbeiten – aktuell, um auch Autohäuser und Werkstätten beim Handel mit batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV/PHEV) zu unterstützen. Die Bewertung der Kondition der Antriebsbatterie ist ein wichtiger Beitrag für die Wertstabilität und damit unerlässlich beim Handel mit gebrauchten Elektrofahrzeugen“, sagt Markus Gregor, Program Manager Battery Evaluation bei TÜV SÜD. Wolfgang Berger, CEO von Aviloo ergänzt: „Wir freuen uns, dass ab sofort auch Geschäftskunden von unabhängigen Dritten ermitteltem Batteriezustand bei jeder Transaktion eines Elektroautos profitieren werden.“

tuvsud.com