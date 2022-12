SK Innovation forciert Batterierecycling-Aktivitäten

SK Innovation und der Recycling-Spezialist SungEel HiTech wollen ein Batterierecycling-Joint-Venture in Korea aus der Taufe heben. Dazu haben beide Seiten dieser Tage eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Gründung des gemeinsamen Unternehmens soll im kommenden Jahr erfolgen.

Das Joint Venture soll die unabhängig entwickelte Lithiumhydroxid-Rückgewinnungstechnologie von SK Innovation und die Nickel-, Kobalt- und Mangan-Rückgewinnungstechnologie von SungEel HiTech kombinieren und sich „einen differenzierten Wettbewerbsvorteil auf dem schnell wachsenden Markt sichern”, wie SK Innovation mitteilt.

Der koreanische Batteriehersteller ist seit 2017 dabei, eine Technologie zur Rückgewinnung von Lithium zu entwickeln. Im Dezember 2021 errichtete SK Innovation im konzerneigenen Institute of Environmental Science & Technology in Daejeon eine Scale-up-Pilotanlage, um die Machbarkeit der Kommerzialisierung dieser Technologie zu testen. Auf der Grundlage dieses Tests will SK Innovation nun in Zusammenarbeit mit SungEel HiTech „die erste kommerzielle Anlage in Korea bauen, die bis 2025 in Betrieb gehen soll”. Weitere Anlagen sollen später in den USA und Europa folgen.

SungEel HiTech ist nach Angaben der Unternehmensmitteilung ein auf Recycling spezialisiertes Unternehmen, das diesen Sommer sein Börsendebüt gegeben hat. Es sei das einzige Unternehmen in Korea, das Kobalt, Nickel, Mangan und Kupfer aus Lithium-Ionen-Batterien in einer groß angelegten hydrometallurgischen Anlage zurückgewinnt, heißt es. In Zusammenarbeit mit SK Innovation rechne SungEel HiTech mit zusätzlichen Gewinnen durch die Rückgewinnung von Lithium, das kürzlich den größten Preisanstieg unter den Batteriemetallen verzeichnet habe.

„Das Recycling von Metallen aus Altbatterien ist ein entscheidendes neues Geschäftsfeld bei der Umsetzung von SK Innovation’s ‘Carbon to Green’-Finanzstrategie und der Erweiterung des umweltfreundlichen Geschäftsportfolios”, äußert Kang Dong-soo, Leiter der Portfolio Divisional Group von SK Innovation. „In Zusammenarbeit mit SungEel HiTech werden wir durch das Recycling von Batterierohstoffen in schnellem Tempo ein Kreislaufwirtschaftsmodell aufbauen. Gleichzeitig werden wir auf der Grundlage unseres differenzierten Wettbewerbsvorteils bei den Recyclingtechnologien flexibel auf globale Vorschriften reagieren.”

Yi Kang-myung, CEO von SungEel HiTech, verkündet, angesichts des schnell wachsenden Markts für Elektrofahrzeuge die globale Führungsposition seines Unternehmens bei umweltfreundlichen Technologien stärken zu wollen. Ziel sei, „ein weltweit führendes Recyclingunternehmen werden”.

skinnonews.com