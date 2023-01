Österreich fördert Beschaffung von 118 E-Bussen

Österreichs Umweltministerium hat Förderzusagen für weitere 118 E-Busse in sechs Bundesländern erteilt. Die Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 38 Millionen Euro. Größter Profiteur ist aufgrund der ambitionierten Pläne Vorarlberg.

Es handelt sich um die zweite Ausschreibung des Förderprogramms „Emissionsfreie Busse und Infrastruktur“ (EBIN). 2023 soll eine weitere Runde folgen. Im Rahmen der ersten Runde wurden im Sommer 2022 insgesamt 289 emissionsfreie Busse mit 122 Millionen Euro gefördert.

In der EBIN-Förderung gibt es keine fixen Fördersätze je Fahrzeug. Stattdessen werden die bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingereichten Projekte von einer unabhängigen Fachjury bewertet. So kommen auch die Unterschiede zur ersten Runde zustande: Damals wurde ein Fahrzeug im Durchschnitt mit 422.000 Euro gefördert, jetzt sind es 322.000 Euro.

Mit 17,5 Millionen Euro geht fast die Hälfte des Budgets der zweiten Runde nach Vorarlberg. Damit kann in dem Bundesland der Plan zur Anschaffung von insgesamt 108 E-Bussen bis 2025 und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur fortgesetzt werden, wie es in einer eigenen Mitteilung heißt. Konkret wurden in der ersten Runde 56 Fahrzeuge gefördert, in der zweiten Runde kamen nun weitere 48 E-Busse hinzu.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir als kleines Bundesland zu den größten Umsetzern in Sachen Klimaschutz zählen. Nach der positiven Förderzusage im Sommer zur Anschaffung von 56 E-Bussen wächst unsere bestehende Flotte bestehend aus vier E-Bussen um weitere 48 emissionsfreie E-Fahrzeuge an. Damit sind wir 2025 mit insgesamt 108 Elektrobussen das größte E-Bus-Bundesland Österreichs“, so Vorarlbergs Mobilitätslandesrat Daniel Zadra. „Kein anderes Bundesland hat auch nur annähernd so ambitionierte Konzepte eingereicht wie Vorarlberg.“

Laut Christian Hillbrand, Geschäftsführer des Verkerhsverbunds VVV, wurden mit den Fördermitteln aus Runde 1 bereits 20 Fahrzeuge fix bestellt, die in einem Jahr ausgeliefert werden sollen.

orf.at, vorarlberg.at