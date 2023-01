Ora Funky Cat startet bei 38.990 Euro

Die Great-Wall-Marke Ora hat ihr BEV-Modell Funky Cat in Deutschland eingepreist. Der Kompaktstromer startet hierzulande in diesem Monat zu Listenpreisen ab 38.990 Euro. Der Basispreis gilt für den Ora Funky Cat mit 48-kWh-Akku. Mit der größeren 63-kWh-Batterie steht der Ora Funky Cat mit mindestens 44.490 Euro in der Liste.

In der BAFA-Liste (Link am Ende des Artikels) werden die Modellvarianten Ora Funky Cat 300 und Ora Funky Cat 400 Pro aufgeführt. Die Zahlen orientieren sich offenbar grob an den Reichweiten der beiden Akku-Varianten: Für die 63-kWh-Batterie wurde bisher eine WLTP-Reichweite von bis zu 420 Kilometern in Aussicht gestellt. Inzwischen ist auch die Norm-Reichweite der kleinen Batterie bekannt: Sie liegt bei 310 Kilometern.

Beim Ora Funky Cat handelt es sich um jenes Modell, welches Great Wall im September 2021 auf der IAA Mobility in München ausgestellt hatte – damals noch als Ora Cat. Das Modell verfügt über einen E-Motor an der Vorderachse, der auf 126 kW Leistung und 250 Nm Drehmoment kommt.

Das auf der deutschen Ora-Homepage angeführte Modell Ora Funky Cat GT ist noch nicht in der BAFA-Liste aufgeführt, wird also wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen. Dieses Modell nutzt ebenfalls die große Batterie und den 126 kW starken E-Motor, unterscheidet sich jedoch in der Ausstattung.

Genaue technische Daten des EU-Modells, etwa zur Ladeleistung, gibt es auf der Homepage von Ora Motor noch nicht. Dort wird nur angegebem, dass das Fahrzeug über intelligente Assistenzsysteme, Connectivity-Funktionen und ein großes Sonnendach verfügen soll. Zudem werden 13 Lack-Varianten und fünf Innenraum-Farbvarianten angekündigt. Auf Bildern ist zu erkennen, dass sich der Ladeanschluss über dem Vorderrad auf der Beifahrerseite befindet.

In der aktuellen Mitteilung ergänzt das Unternehmen, dass es auf das Fahrzeug eine Garantie über fünf Jahre ohne Kilometerbegrenzung geben soll. Die Antriebsbatterie fällt unter ein separates Garantieversprechen, hier sind es acht Jahre oder 160.000 Kilometer.

Die als deutsche Importgesellschaft gegründete O! Automobile GmbH hatte im Oktober 2022 den Vertriebsstart der Funky Cat für diesen Januar angekündigt. O! Automobile mit Sitz im hessischen Friedberg gehört zur Emil Frey Gruppe, die von Great Wall im vergangenen Sommer als Vertriebspartner für Deutschland ausgewählt wurde.

