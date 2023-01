Tesla: Tom Zhu erhält Aufsicht über wichtigste Märkte

Tom Zhu wird offenbar zum einflussreichsten Manager von Tesla nach CEO Elon Musk. Zusätzlich zu seiner Rolle als China-Chef und ranghöchstem Manager für den Vertrieb von Tesla im restlichen Asien erhält Zhu laut einem Medienbericht weitere Kompetenzen in Nordamerika und Europa.

Konkret übernimmt Zhu einem Reuters-Artikel zufolge nun auch die Aufsicht über die US-Montagewerke des Elektroauto-Herstellers sowie über die Vertriebsaktivitäten in Nordamerika und Europa. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf ein von Tesla intern veröffentlichtes Organigramm.

Zhu kam 2014 zu Tesla. Er stammt aus China, besitzt aber einen neuseeländischen Pass. Ende 2022 wurden er und einige Mitarbeiter seines Teams bereits hinzugezogen, um Produktionsprobleme in den Vereinigten Staaten zu beheben. Zhu unterstehen die Tesla-Ländermanager in China, Japan, Australien und Neuseeland – das wird offenbar auch so bleiben.

Reuters zufolge werden künftig aber zusätzlich eine Reihe von Topmanagern aus den USA und Europa an Zhu berichten. Konkret Jason Shawhan, Leiter der Fertigung in der Gigafactory in Texas, Hrushikesh Sagar, Senior Director of Manufacturing in Fremont, Joe Ward, Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie Troy Jones, Vice President of North America Sales and Service.

