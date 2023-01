Mercedes bezieht SiC-Halbleiter von Wolfspeed

Mercedes-Benz hat eine strategische Partnerschaft mit Wolfspeed zur Versorgung mit Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern geschlossen. Wolfspeeds SiC-Halbleiter werden von Mercedes-Benz in Antriebssysteme der künftigen Plattformen für Elektroautos integriert.

Die vereinbarten Liefervolumina oder finanzielle Umfänge der strategischen Vereinbarung nennt Wolfspeed in der Mitteilung nicht. Die Vorteile von Siliziumkarbid-Halbleitern im Vergleich zu Komponenten aus reinem Silizium sind bekannt: Sie arbeiten effizienter, was bereits für sich den Energieverbrauch (bzw. die Verluste) reduziert. Da sie dabei auch weniger Abwärme erzeugen, können kleinere und leichtere Kühlsysteme verbaut werden, was die Einspareffekte vergrößert. Im Endergebnis sorgt das im E-Auto für höhere Reichweiten und kürzere Ladezeiten.

Wolfspeed wird Mercedes-Benz aus seinen Produktionsstätten in Durham (North Carolina) und Marcy (New York) beliefern. Die Fabrik in Marcy ist 2022 in Betrieb gegangen. Dort können 200-mm-Wafer hergestellt werden. Das geplante Werk in Durham soll die Kapazität der SiC-Produktion des Unternehmens um mehr als das Zehnfache erweitern. Die erste Bauphase soll im Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen sein.

Wie es in der Mitteilung von Wolfspeed heißt, verstehe Mercedes Benz als „führender Anbieter von Luxusfahrzeugen“ die Notwendigkeit überlegener Leistung. Mit den eigenen Halbleitern plane Mercedes „einige der effizientesten Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen“. Bei dem Stuttgarter Hersteller sollen bekanntlich ab dem Jahr 2025 neue Elektro-Plattformen eingeführt werden. Technische Details zu den Plattformen, wie etwa die Spannungslage, sind noch nicht bekannt.

– ANZEIGE –

„Ausgehend von einer langjährigen Geschichte der technischen Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen haben wir uns nun für Wolfspeed als einen unserer wichtigsten Partner für zukünftige Siliziumkarbid-Bauelemente entschieden und sichern uns damit die bevorzugte langfristige Lieferung, Technologie und Qualität dieser entscheidenden Halbleiterkomponente für unsere Elektrifizierung Offensive“, sagt Gunnar Güthenke, Leiter Einkauf und Lieferantenqualität Mercedes-Benz. Wolfspeed-CEO Gregg Lowe ergänzt: „Wir investieren weiterhin in unsere Fertigungskapazitäten, um eine steilere Nachfragekurve für Siliziumkarbid-Bauelemente zu unterstützen, die nicht nur die Leistung von Elektrofahrzeugen verbessern und eine größere Akzeptanz bei den Verbrauchern fördern, sondern auch die Nachhaltigkeitsbemühungen globaler Automobilführer wie Mercedes-Benz unterstützen.“

Auch Jaguar Land Rover wird wie berichtet in der nächsten Elektroauto-Generation auf SiC-Halbleiter von Wolfspeed setzen. Eine entsprechende Partnerschaft zwischen Wolfspeed und JLR wurde Anfang November verkündet. Auch General Motors zählt zu den Kunden von Wolfspeed. Der US-Autobauer verbaut die Siliziumkarbid-Bauteile von Wolfspeed in der integrierten Leistungselektronik seiner „Ultium Drive“-Einheiten – sowohl für 400 als auch für 800 Volt.

Quelle: Info per E-Mail